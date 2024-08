Duralex submergé de commandes après le sauvetage de l'entreprise par les salariés

Reprise par ses salariés en tant que Scop, la verrerie Duralex de la Chapelle-Saint-Mesmin dans le Loiret a bénéficié d'une mobilisation nationale hors du commun.

"Nous invitons tous les Français à acheter du Duralex." Alors que les emplois de l'usine de la Chapelle-Saint-Mesmin venaient d'être sauvés, ce 26 juillet, cette demande du directeur du site François Marciano n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Le soir-même, comme le confirme Vasco Da Silva, secrétaire du CSE, la boutique en ligne était fermée en raison d'une trop forte affluence. En cas de besoin urgent de vaisselle en verre trempé, il fallait donc se rabattre sur la concurrence, comme Ikea ou Arcoroc.

De fait, la lutte de cette usine de verres quasi-"incassables", inventés dans les années 1940, a trouvé grâce auprès d'une partie de la population. "On a eu une grosse vague de soutien", explique Vasco Da Silva. "On l'a entendu au niveau des salariés, dans nos familles : les gens tiennent à cette marque."

C'est bon signe de voir que quand on rentre chez soi, ça parle de Duralex. On sent que les gens tiennent à cette marque et à ce savoir-faire