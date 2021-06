Régionales 2021 : les listes de François Bonneau (PS) et Charles Fournier (EELV) fusionnent en Centre-Val de Loire

Il n'y avait absolument aucun suspense : dès l'annonce des premiers résultats des régionales hier soir, les deux candidats de gauche annonçaient travailler à une alliance. C'est désormais officiel. Les listes du président sortant du Centre-Val de Loire François Bonneau (PS), arrivé en tête du premier tour, et de l'écologiste Charles Fournier vont fusionner en vue du second tour, après des négociations ayant duré toute la nuit.

"Nous composons une liste unique que je conduis, qui va rassembler l'ensemble des forces de la gauche et de l'écologie, mais aussi au-delà comme au centre-gauche", a annoncé François Bonneau sur l'antenne de France 3 Centre-Val de Loire ce midi. Le président de la région témoigne d'un "dialogue" engagé dès hier soir, et "qui s'est poursuivi tard, et tôt ce matin pour avoir un projet écrit en commun et une liste unique".

Cette liste commune devrait faire de la place à des candidats estampillés France insoumise, alliés de Charles Fournier sur sa liste "Un nouveau souffle". Arrivé en tête avec 24,81% des voix au premier tour ce 20 juin, le président sortant socialiste promet un projet commun aux "propositions écologiques, sociales, pour l'emploi". Charles Fournier avait obtenu 10,84% des suffrages, et une cinquième place derrière le Rassemblement national, Les Républicains et le MoDem.

"Je n'oublie pas qu'en deuxième position, il y a l'extrême-droite, il faut que la convergeance soit forte", a ajouté François Bonneau, optimiste quant à la "dynamique" de cette liste de rassemblement.