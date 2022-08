Corse-du-Sud : 200 personnes évacuées des cours d'eau

Malgré l'arrêté préfectoral interdisant l'accès à tous les cours d'eau du Pumonti, environ 200 personnes ont été évacuées préventivement ce jeudi après-midi des berges de plusieurs rivières.

Jeudi 11 août, les services de secours ont procédé à plusieurs opérations de reconnaissance et de sécurisation au niveau de plusieurs rivières de Corse-du-Sud.

Pour rappel, en raison des orages et des risques de crue, tous les cours d'eau du Pumonti sont interdits d'accès depuis 12h30 par arrêté préfectoral.

Malgré tout, cet après-midi, environ 200 personnes ont été évacuées préventivement des berges de différents fleuves, notamment aux piscines naturelles d'Aitone où se trouvait une centaine de baigneurs.

"Nous avons fait évacuer des personnes dans plusieurs endroits, indique le Service d'incendie et de secours de Corse-du-Sud. Les opérations de sécurisation se poursuivent. Pour l'instant, il n'y a aucun blessé", précise-t-on du côté du Sis 2A où l'on regrette que "malgré les alertes, les gens continuent d’aller à la rivière".

50 points de surveillance

Placée en vigilance jaune orages "SMS" par Météo France, la Corse connaît des épisodes orageux en montagne depuis quelques jours. Une situation qui accroit le risque de crue et qui oblige pompiers, gendarmes et Sécurité civile à mailler le territoire et à effectuer de nombreuses reconnaissances.

"Nous avons mis en place un dispositif avec 50 points de surveillance, explique le Sis 2A. En fait, c'est le dispositif "feu de forêt" qui a basculé en protection civile pour les crues. Pour l'instant, à part l'église de Cristinacce qui a été endommagée par les fortes pluies, aucune intervention majeure n'est à signaler."

Les pompiers restent néanmoins vigilants, notamment dans les gorges de la Spelunca où le "risque de crue est très élevé". Ils doivent également être attentifs aux feux de foudre. Deux nouveaux sinistres se sont déclarés cet après-midi à Bastelica et Pila-Canale.

"Depuis dimanche dernier, on en a compté 19", souligne le Sis 2A.

Selon les prévisions de Météo France, des orages sont attendus dans l'île jusqu’à la fin du week-end.