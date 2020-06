Ajaccio : un homme abattu à la suite d'une fusillade en plein centre-ville

Un homme a été tué par balles ce jeudi 18 juin vers 12h30, cours Grandval à Ajaccio. La victime, âgée de 28 ans, était assise à la terrasse de l'Insolite, l'un des établissements de cette avenue très fréquentée du centre-ville, lorsqu'elle a été prise pour cible par deux hommes.

La circulation a été interrompue sur le cours, très fréquenté à la mi-journée • © DR

Les deux individus portaient des masques chirurgicaux au moment où ils ont visé la victime, qui était entourée d'autres personnes sur la terrasse. Les secours et les forces de l'ordre sont présentes sur place, alors qu'un important dispositif de sécurité a été mis en place.

Le 7 juin, une autre fusillade avait éclaté à Ajaccio, devant un restaurant de Mezzavia. Un homme casqué à moto avait surgi, armé d’un calibre 11:43, et avait tiré sur deux hommes, dont l’un est ensuite décédé. Une enquête pour "assassinat" et "tentative d'assassinat" avait alors été ouverte par le parquet d'Ajaccio et confiée à la police judiciaire.