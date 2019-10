Un cargo s'échoue dans les Bouches de Bonifacio

Des moyens de dépollution sur place

Échouement d'un cargo à l'ouvert des bouches de Bonifacio. Le #CROSSMED coordonne les nombreux moyens sur zone. pic.twitter.com/Nwnj7qDVW8 — Prémar Méditerranée (@Premarmed) October 13, 2019

Transport de bobines d'acier

Le cargo Rhodanus mesure 90 mètres de long. / © Tom duncan / Vessel finder



Déjà en 2010

Cargo échoué à Bonifaziu : les services de @IsulaCorsica et l’Office de l’Environnement de Corse mobilisés sur place aux côtés de @OrsucciJC et de l'ensemble des services d'intervention. Objectif immédiat : éviter toute pollution sur ce site exceptionnel. https://t.co/iDUrjleGU6 — Gilles Simeoni (@Gilles_Simeoni) October 13, 2019

Le cargo #Rhodanus, pavillon Antigua&Barbuda, s'est échoué près de Bonifaziu. Il faisait la rotation Tarente/Port-Saint-Louis-Du-Rhône.

Au plan environnemental, cet énième accident doit nous interpeller sur les dangers suscités par l'intense trafic maritime autour de la #Corse. pic.twitter.com/JtJq0UIUhv — Core in Fronte (@coreinfronte) October 13, 2019

#Bonifaziu-il y a eu déjà des catastrophes, mais toujours pas d’interdiction pour ces cargos et bâteaux de toutes sortes transportant des produits dangereux pour l’environnement dans les bouches de Bonifaziu https://t.co/9M8dVnRA6d — Poggioli Pierre (@Petru_Poggioli) October 13, 2019

Il était 3 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche lorsque le, avant de s'échouer au niveau du lieudit Cala Longa, avec sept personnes à bord."Le navire devait embouquer les Bouches de Bonifacio mais n'a pas viré à temps et poursuivi sa route vers la côte en dépit des appels répétés du Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de sauvetage (Cross) en Corse, du sémaphore de Pertusato et la station italienne Maddalena pendant près de 50 minutes", précise la Préfecture maritime de Méditerranée dans un communiqué.pour l'heure, selon les autorités. Mais par précaution, des équipes de dépollution vont être envoyés du continent et d'Italie.Le Cross Med coordonne les opérations sous l'égide de la Préfecture maritime de Méditerranée. La situation est suivie en coordination avec les autorités italiennes et les autorités terrestres.La Préfecture maritime a mis en demeure le navire et a émis un arrêté interdisant la navigation et toutes activités nautiques dans un rayon de 1000 yards (mètres) autour du cargo. Les gendarmes maritimes sont à bord du navire.Le navire Rhodanus, construit en 1998, navigue actuellement D'après le site Vessel finder , qui suit les navires en temps réel, le cargo venait de Tarente, dans la région des Pouilles en Italie et se dirigeait vers Port-Saint-Louis-du-Rhône, près de Marseille.D'après les premières informations, le navire transportait des bobines d'acier. Comme le rappelle Corse-Matin , ce cargo avait déjà rencontré des difficultés à Porto-Vechio. Alors qu'il se dirigeait à vive allure, par mer forte, vers les îlots de Budelli et Razzoli. Les garde-côtes sardes avaient tenté d'alerter le commandement mais le pilote s'était endormi. Le pire avait été évité par un changement de cap à 500 mètres avant l'impact annoncé.Pour Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, l'objectif immédiat est d'éviter toute pollution sur le site.Le mouvement indépendantiste Core in Fronte a immédiatement réagi sur Twitter : "Au plan environnemental, cet énième accident doit nous interpeller sur les dangers suscités par l'intense trafic maritime autour de la Corse."Le nationaliste Pierre Poggioli a pour sa part regretté :