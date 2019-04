Bastia : tentatives d’attentat contre des centres des finances publiques

© Sébastien Tieri / FTVIASTELLA

Une charge explosive a été découverte ce lundi 1er avril, en début d'après-midi, à la. La charge a étéLe personnel a été. Les démineurs de la sécurité civile sont rapidement intervenus.Un dispositif explosif a aussi été découvert ce matin devant le centre des finances publiques du Cap Corse, commune de Ville-di-Pietrabugno. Ce dernier n'a pas fonctionné. Les"J'imagine que l'ensemble du contexte est quand même complexe ici. A priori, je ne pense pas qu'il y a des revendications et je n'ai pas non plus d'explications.. La sécurité des agents pour moi c'est le principal, assurer que mes agents soient en sécurité dans l'exercice de leur fonction", explique Marie-Hélène Bovery, directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse.Depuis des mois,. "Certains continuent de s'acharner contre ce service public si essentiel pour la Corse. Les poseurs de bombe rendent ainsi un grand service au président Macron pour appliquer sa politique de casse et de disparition des services publics", a réagi la CGT.

La section FO-DGFiP de Haute-Corse a condamné cette tentative d'attentat dans un communiqué. "De tels actes sont inqualifiables et n'entameront en rien la volonté du personnel de remplir sa mission au service du public", souligne-t-elle.





