Collision entre deux navires au large du cap Corse

Dimanche matin vers 07h30, le navire roulier tunisien "Ulysse" est entré en collision avec le porte-conteneurs chypriote "CLS Virginia", alors au mouillage, à environ 28km au nord-ouest du cap Corse, a précisé la préfecture maritime dans un communiqué.



Aucun des deux navires n'a signalé de blessés ou de voie d’eau.



À ce stade, il n'a pas été possible de savoir s'il existait ou non un risque de pollution.



"Pour l'heure, nous attendons les retours de l'hélicoptère de la gendarmerie qui doit déjà être présent sur la zone. En attendant de savoir ce qu'il en est, nous avons déjà demandé à un bateau anti-pollution, prépositionné à Villefranche-sur-Mer, de faire route vers la Corse", a précisé la préfecture.



"Il fait peut être le voyage pour rien mais il vaut mieux prévenir le risque", a assuré la préfecture maritime.



La première mesure de conservation a été de "dire aux bateaux de rester dans la situation dans laquelle ils sont car dans cette situation il ne se passe rien", a-t-elle ajouté.



Plusieurs spécialistes devraient se rendre à bord des navires tout au long de la journée afin d'évaluer la situation.



Le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de La Garde qui coordonne les opérations avait demandé dimanche matin l'intervention d'un hélicoptère de la Gendarmerie nationale pour faire une évaluation technique.