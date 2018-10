Collision au large du Cap Corse : la vidéo de l’équipage du navire Ulysse qui indigne les réseaux sociaux

Repérée par le Huffpost, cette vidéo a été postée par un membre de l'équipage du navire tunisien Ulysse.

Ils ont l’air d’aller bien. « Notre moral est au top ! », assurent-ils. Leur commandant est « le meilleur sur terre, de la meilleure compagnie maritime » disent-ils. D’ailleurs, ils regardent un dessin animé « Les aventures de panda », preuve que tout va bien. L’accident qui leur a fait percuter un porte-containers chypriote et déverser plus de 200m3 d’hydrocarbures dans la Méditerranée ? « C’est vrai qu’il y a eu un petit problème, ça peut arriver à n’importe quel navire », dit le marin tunisien, qui a posté fièrement cette vidéo sur sa page Facebook.Elle a été traduite en français par le Huffington Post Si l’enquête doit établir de manière précise les causes de l’accident, le ministre de l’Environnement François de Rugy, a dénoncé le “comportement anormal du navire tunisien″. Pour lui, « À ce stade on ne peut pas dire ce qui s'est passé mais il est évident qu'il n'y a pas eu la veille à la barre du navire roulier car sinon la collision aurait pu être évitée simplement par une navigation à vue et a fortiori avec tous les appareils électroniques ». Le Huffpost Maghreb a relevé que Noureddine Chaibi, le directeur général par intérim de la CTN a promis des sanctions contre l’équipage: “Je ne vais pas les défendre. Cela sera un des points dont nous discuterons cet après-midi” dans le cadre d’une réunion de crise.“Je suppose que leur état psychologique les a amené à parler de la sorte (...) Ils auraient dû se taire” a-t-il ajouté.Sur les réseaux sociaux tunisiens puis français, cette vidéo en a énervé plus d’un.