Un adolescent passé à tabac à Bastia, six mineurs mis en examen

Six mineurs ont été présentés devant le juge des enfants du tribunal de Bastia, ce mercredi 24 mars, après l'aggression d'un autre adolescent dans le quartier de Montesoro. Tous ont été mis en examen et sont placés sous contrôle judiciaire.

Sur cette vidéo, on peut voir six mineurs passer à tabac un autre adolescent.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Bastia pour "violences aggravées" après l'attaque violente d'un adolescent par six mineurs, dans le quartier de Montesoro, au Sud de Bastia. Les faits se sont déroulés il y a quelques jours, et ont été filmés par la caméra surveillance d'une résidence.

Sur cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ce mercredi 24 mars par le parti Forza Nova, on peut voir six mineurs embusquer puis passer à tabac un autre jeune, à coup de pied, de poing, et avec un bâton. La famille de la victime a porté plainte au commissariat de Bastia peu de temps après les faits. Le jeune homme est depuis sorti de l'hôpital, mais dispose d'une interruption temporaire de travail de plusieurs jours.

Les auteurs de l'agression "ont été présentés ce mercredi devant le juge des enfants du tribunal de Bastia", indique le procureur de la République de Bastia Arnaud Viornery. Tous ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Le mobile exact de l'agression doit encore être déterminé par l'enquête.

Les images de l'attaque sont particulièrement choquantes. Mais des faits de ce type et de cette gravité reste relativement rares en Haute-Corse, assure le procureur de Bastia. Au cours des derniers mois, des tensions ont cependant été notées à la résidence Les Pléiades, à Montesoro.

La loi protégeant les mineurs, France 3 Corse ViaStella n'a pas souhaité divulger l'identité des personnes mises en examen.