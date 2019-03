L'Ile-Rousse : 3 000 personnes marchent silencieusement en hommage à Julie Douib, assassinée par son ex-conjoint

© Pierrick Nannini / FTVIASTELLA

L'Ile-Rousse : une marche silencieuse en hommage à Julie Douib, assassinée par son ex-compagnon

Equipe - Pierrick Nannini ; Daniel Bansard ; Julien Castelli.

© Pierrick Nannini / FTVIASTELLA

© Pierrick Nannini / FTVIASTELLA

« Je n’arrive pas à comprendre »

Témoignage Lucien Douib

Intervenants - Lucien Douib, prère de Julie Douib, assassinée par son ex-conjoint le 3 mars dernier. Equipe - Pierrick Nannini.

3 000 personnes, venues de toute la Corse, se sont rassemblées à L'Ile-Rousse , ce samedi 9 mars, pour, mère de famille assassinée par son ex-conjoint le 3 mars dernier.Le cortège s'est élancé à 14 heures devant la résidence où habitait la victime.Toute la famille proche de la jeune femme assassinée est là. L’émotion et le choc se lisent sur le leur visage. « Mesdames battez-vous ! Je vous remercie encore une fois de lui avoir donné le courage de rester là. C’est grâce à vous », lance le père de Julie Douib à la foule.Beaucoup de femmes sont venues exprimer leur solidarité.« On connaissait Julie. C’était quelqu’un de bien. Mais je pense que si vous interrogez n’importe qui, tout le monde vous dira la même chose. C’est très dure », livre une femme. « Il est inacceptable qu’il se passe ce genre de choses encore à notre époque », complète un homme.Après une heure de recueillement,Une semaine après le drame,« Il y a eu beaucoup de plaintes. Tout le système était au courant. Moi-même, j’ai porté cinq ou six fois plainte. Ma fille a porté cinq ou six fois plainte avec justificatifs de coups, certificat médical, lettres de témoignages. Je ne comprends pas comment on a pu en arriver là. Je ne comprends pas qu’on n’ait pas pu la protéger, qu’on n’ait pas pu faire quelque chose pour éviter ce meurtre. Je ne comprends pas comment on a pu autant fermer les yeux sur cette histoire. Je n’arrive pas à comprendre », témoigne-t-il.