Vincent Monnerie fait le tour de la Corse, armé de sa brouette, pour sensibiliser à la maladie de Charcot

Vincent Monnerie sillonne la Corse, armé de sa brouette, pour sensibiliser à la maladie de Charcot

Bracelets

« La grosseur des biceps, ça ne veut rien dire »

Vincent Monnerie sort d’un hôtel ajaccien.. Avant de le laisser partir, le directeur de l’établissement demande à être pris en photo à ses côtés.La scène intrigue. Les clients du bar adjacent s’interrogent. Vincent s’approche et leur explique, neurodégénérative et incurable. «J’ai trouvé ça injuste, qu’il y ait encore des maladies qui ne sont pas soignées et délaissées par la recherche. Avec ma sœur, on a vu notre père mourir d’asphyxie sous nos yeux. En menant ce combat,Je souhaite que les gens prennent conscience qu’il faut agir pour arrêter ce fléau », livre le jeune homme originaire de Tours.Anna, la serveuse, est émue. « C’est énorme ce qu’il a fait pour la bonne cause.», souffle-t-elle la voix tremblante. « Je suis infirmière et j’ai déjà pris en charge des patients atteints de cette maladie. Son projet me touche beaucoup et je le félicite de se battre au quotidien pour ces personnes », sourit une jeune femme.Vincent Monnerie se penche, saisit les manches de sa brouette et reprend la route. Direction Sagone.Parfois, ils lui tendent une bouteille d’eau ou un sandwich. « En Corse, il y a beaucoup de solidarité. J’ai toujours eu le droit à un toit, un lit et une vraie douche. Pour moi, c’est primordial, ça me permet de bien récupérer, car c’est un défi sportif relevé », sourit-il.Le marcheur en profite pour leur raconter son histoire. «Je parle directement aux personnes, car ils démultiplient le message en reparlant autour d’eux », explique-t-il. Ces haltes permettent aussi à Vincent Monnerie de récolter des fonds pour la recherche grâce à la vente d’un bracelet à un euro. Dons qui peuvent aussi être faits en ligne sur le site de son association, Momone extrême . En Corse,Depuis son départ de l’Ile-Rousse, le 25 juillet dernier, Vincent Monnerie a parcouru des centaines de kilomètres, franchi des cols. Inlassablement. En poussant sa brouette. S’il avoue facilement qu’il pratique le sport tout au long de l’année,« Il n’y a rien de naturel à pousser une brouette en plein cagnard », lâche-t-il. Ce qui le fait tenir, n’est pas la grosseur de ses biceps, « ça ne veut rien dire », mais son histoire familiale. «Vincent Monnerie se baisse, saisit les manches de sa brouette et reprend sa marche.