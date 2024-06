La Corse touchée par un épisode de pollution aux particules fines ce dimanche

Un épisode de pollution aux particules fines est annoncé sur l'ensemble de l'île pour la journée de ce dimanche 9 juin. Qualitair Corse indique que "le seuil d'alerte devrait être dépassé".

"Une masse d'air chargée de particules désertiques va traverser l'île ce week-end, entraînant ainsi une augmentation des concentrations de particules fines dans l'air, indique Qualitair Corse. Les seuils réglementaires devraient être dépassés ce dimanche sur l’ensemble de l’île."

Selon l'agence chargée de contrôler la qualité de l'air dans l'île, "les particules fines vont traverser la Corse d’est en ouest". Les services de Météo-France prévoient un ciel couvert mais sans pluie et des rafales de vent en milieu de journée.

Pour l'heure, l'alerte est effective jusqu'à ce dimanche soir minimum.

Conseils et recommandations

Il est conseillé de respecter les recommandations sanitaires suivantes :

en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prenez conseil auprès d'un professionnel de santé.

privilégiez des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d'effort.

prenez conseil auprès de votre médecin pour savoir si votre traitement médical doit être adapté le cas échéant.

évitez les zones à fort trafic routier, aux périodes de pointe.

privilégiez les activités modérées.

réduisez, voire reportez, les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions).

Pour l’ensemble de la population :

• Limiter l’usage des véhicules à moteur thermique ;

• Privilégier, pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche, vélo, …) ;

• Différer si possible les déplacements internes aux agglomérations ;

• Pratiquer si possible du covoiturage ou emprunter les réseaux de transport en commun ;

• Réduire sa vitesse de 20 km/h hors agglomération ;

• Limiter les travaux nécessitant l’emploi de solvants organiques ou de matières à base de solvants ;

• Éviter d’allumer des feux d’agréments ou barbecue.

Pour le secteur des transports :

• Limiter les transports routiers de transit ;

• Permuter le fonctionnement des moteurs des navires du fioul lourd au fioul domestique ;

• Réduire la production électrique à quai des navires ;

• Limiter le temps de roulage des avions.

Pour les émetteurs industriels :

• Stabiliser et réduire les émissions à l’atmosphère de composés organiques volatiles (COV) ou oxydes d’azote (NOx) ;

• Limiter les émissions de particules fines et de NOx.