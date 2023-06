Match ACA-OM : des incidents avant la rencontre, un journaliste agressé

Samedi 3 juin, comme attendu, des incidents ont entaché l'avant et l'après match de Ligue 1 opposant l'ACA à l'OM. Un journaliste de France 3 Corse ViaStella a notamment été agressé, il est choqué mais n'a pas été blessé.

La tension n’est pas retombée. Avant le match opposait l’ACA à l’OM, samedi 3 juin, de nouveaux incidents se sont produits aux abords du stade François Coty où s’est déroulée la rencontre, remportée 1 à zéro par le club insulaire.

Ainsi, à l’arrivée des supporters marseillais, parqués toute la journée dans une fan zone, un petit groupe de supporters ajacciens les ont pris à partie. Des insultes ont été échangées. Les deux groupes de supporters se sont ensuite jeté des projectiles, pierres, piles et feux d'artifice.

Les stadiers de l'OM et la sécurité du club ajaccien sont intervenus et un calme relatif est revenu. Des CRS ont aussi été déployés le long du parcage marseillais et la rencontre s'est déroulée sans incident notable entre supporters.

Des groupes marseillais laissés sans surveillance policière

Néanmoins, dans une loge du stade François Coty, un enfant de 8 ans, atteint d’un cancer, et son père, soutiens de Marseille, ont été violentés par des individus. Dans un communiqué, publié dans la nuit, le club ajaccien écrit : « Même la plus extrême bêtise ne saurait excuser ces comportements ! Le club condamne avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables ! L’AC Ajaccio fera toute la lumière sur ces agissements honteux. Dès que les individus auront été identifiés par nos services, nous porterons plainte contre eux ».

Un journaliste de France 3 Corse agressé

À la fin du match, alors qu’une équipe de France 3 Corse ViaStella couvrait les suites de la rencontre, un journaliste reporter d’images (caméraman) a été violemment agressé, frappé et pris à partie par un groupes d'une centaine de supporters marseillais dans une station-service située à la sortie d’Ajaccio.

Ces groupes évoluaient sans aucun encadrement policier et ont également pris à partie d’autres personnes présentes dans la station-service. Une d'elle a été blessée au visage.

Le matériel du journaliste de France 3 Corse ViaStella a été détérioré et la carte mémoire contenant les images a été subtilisée. Il est choqué masi n'a pas été blessé, il a été brievement hospitalisé après sa prise en charge par les pompiers.

Dans un tweet, le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia, écrit : "Mon total soutien au petit Kenzo et à ses parents, victimes d'une agression gratuite et scandaleuse hier au stade. Tout comme au journaliste de France 3 Corse ViaStella brutalisé dans l'exercice de ses fonctions. Je suis indigné par ces actes qui témoignent d'une inquiétante perte de valeurs."

La direction et la rédaction de France 3 Corse ViaStella, ainsi que la direction du réseau régional de France 3 condamnent fermement ces actes et vont déposer plainte.

La veille, vendredi, des affrontements entre supporters de l'ACA et de l'OM dans les rues d'Ajaccio ont fait cinq blessés légers. Une personnes a été placée en garde à vue.