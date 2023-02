VIDEO. Emmanuel Macron est arrivé place Beauvau pour rencontrer les élus corses

Après plusieurs mois de suspension, les discussions entre l'Etat et les élus corses autour de l'avenir institutionnel de l'île reprennent au ministère de l'Intérieur, ce vendredi 24 février. Une réunion pour laquelle vient d'apparaître un invité surprise : Emmanuel Macron.

Le bruit se faisait de plus en plus persistant ces dernières heures. Emmanuel Macron est arrivé au ministère de l'Intérieur, ce matin, à l'occasion de la reprise du cycle de négociations avec les élus corses sur l'avenir institutionnel de l'île.

durée de la vidéo : 00h01mn10s Le président de la République s'est déplacé au ministère de l'Intérieur pour rencontrer les élus corses. • ©Pierrick Nannini, Yann Benard / FTV

Accueilli place Beauvau aux environs de 9h15 par le ministre de l'Intérieur, le président de la République a pris part durant un peu plus d'une heure à cette troisième réunion du comité stratégique. Un rendez-vous pour lequel il a été introduit, selon nos informations et comme il est d'usage, par le ministre de l'Intérieur, avant de prendre brièvement la parole.

Une intervention du président de la République qui s'est suivie de celle du président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, de la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, et enfin des quatre députés puis des sénateurs insulaires.

Autonomie en Méditerranée, urbanisme et logement à l'ordre du jour

Au programme des discussions, ce vendredi, un retour sur la dernière réunion, tenue le 16 septembre dernier, qui avait eu attrait aux statuts d'autonomie déjà existants des différentes îles en Méditerranée. Il sera également question de l'étude des statuts de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie.

L'épineuse question de l'urbanisme et du logement sera par la suite abordée. Un point crucial, indique-t-on du côté du ministère de l'Intérieur. Les échanges devraient vraisemblablement se conclure dans le courant de l'après-midi.

Une longue interruption

Cette reprise du cycle de négociation intervient après près de six mois de suspension. En cause, des conditions qui n'étaient "pas réunies", avait alors défendu le ministre de l'Intérieur, pour assurer un dialogue serein. Au centre des tensions : la question des prisonniers dits "politiques" du commando Erignac, et le rejet de la demande d'aménagement de peine de Pierre Alessandri, fin septembre 2022.

Un désaccord qui s'est depuis apaisé. Le tribunal d'application des peines antiterroristes a ainsi fait droit aux projet de semi-liberté de Pierre Alessandri, le 31 janvier dernier, et d'Alain Ferrandi, hier, jeudi 23 février. Une décision unanimement saluée par la classe politique insulaire.