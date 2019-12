Vigilances inondation et vent violent : le point en images sur les intempéries en Corse

Corse : vigilance orange "vent violent" et "pluie-inondation" © Météo France © Météo France

Corse-du-Sud

☔️ A Gravona passe au dessus du pont en limite de Cuttoli et de Sarrola, 🚒 @sdis2a engagé sur plusieurs zones de la région ajaccienne notamment pour pompages. https://t.co/xjxhm20KH6 pic.twitter.com/vFRWkYLIq8 — France 3 Corse (@FTViaStella) December 21, 2019

Situation délicate à la sortie d’Ajaccio où la Gravona est en crue depuis ce matin @MarinaRaibaldi @GWoznica @lachainemeteo

(Via Aquafit Vero-bayle) pic.twitter.com/RMWRl1fAWg — Marie Mattei (@MarieMattei2a) December 21, 2019

Intempéries : inondation à la sortie d'Ajaccio © Jean-André Marchiani © Jean-André Marchiani © Jean-André Marchiani Les caves de plusieurs habitations, comme celle de ce restaurant, sont inondées. / © DR

Intempéries : la RD81 inondée par les fortes pluies

Crédit vidéo : Stéphane Lapera. Filmée le 20 décembre, à 10h.

Ocana : la commune fortement impactée par les intempéries © FTViaStella La terrasse d'un bar s'est effondrée, à Ocana / © Thibault Quilichini

Suite à un éboulement #Ucciani, le trafic ferroviaire est quelque peu perturbé entre Ajaccio et Corte. https://t.co/A9RZrTNFEJ — Jacques CHIBAUDEL (@JChibaudel) December 21, 2019

☔️ Corte, le Tavignano en crue. L’alerte orange pluie-inondation est réactivée sur toute la Corse jusqu’à demain. Précisions à venir sur notre site. pic.twitter.com/oxAXmRUhxV — France 3 Corse (@FTViaStella) December 21, 2019

🌧️🚗 Prudence, limitez vos déplacements. La RT 40 coupée entre Sartene et Propriano. https://t.co/K8SrBAbZ8b https://t.co/4hPKbSHgSS — France 3 Corse (@FTViaStella) December 21, 2019

Intempéries : éboulement au lieu-dit d'Olmu © DR © DR

☔️ Alerte Orange. L’aéroport d’Ajaccio dont les pistes et les accès sont inondés reste fermé au moins jusqu’à 18h https://t.co/NmMrlt1fTt pic.twitter.com/Oackp6XbFx — France 3 Corse (@FTViaStella) December 21, 2019

La Corse est placée en, indique Météo France. La vigilance passe dès cette nuit, aux alentours de 3h du matin, en orange pour la Haute-Corse. Le pic est attendu demain, avec des vents jusqu'à 160 km/h attendus sur les caps exposés et les reliefs.Les deux départements sont également concernés par un. Le dispositif est en place depuis hier, vendredi 20 décembre, et se prolonge au minimum jusqu'au lendemain matin.Enfin, la Corse-du-Sud est touchée par une vigilance "vague-submersion" qui devrait se prolonger jusqu'à dimanche.Le point heure par heure surLa situation étant "très délicate" sur le secteur d'Ajaccio, la préfecture de Corse-du-Sud recommande dans un communiqué "d'", les routes étant partiellement inondées. La quatre voies est pour l'heure bloquée au niveau du fleuve Prunelli. Laurant Marcangeli, le maire d'Ajaccio, a par ailleurs déclenché, qui planifie les actions des acteurs communaux (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises et partenaires) dans la gestion du risque en cas d'événements majeurs, dans l'objectif d'assurer la sécurité de la population.empêchant les habitants du quartier de quitter leur domicile. C'est le cas au niveau de la route d'alata, et chemin du campiccioli, notamment.depuis ce samedi matin.A noter que par mesure de sécurité, il est, ce samedi matin.Les abords de la route de Pisciatello à Cauro sont également à l'image des fortes pluies des dernières heures.De même que la RD81, en direction de Cargèse.Ocana est fortement impactée par les intempéries.A la suite d'un éboulement à Ucciani, le trafic ferroviaire seraitA Corte,. Prudence dans le secteur, éloignez-vous des cours d'eau et ne vous engagez pas sur une voie immergée.Dans le Sartenais, le Rizzanese est entré en crue. La RT40 est immergée, et de faitSur la commune de Peri, au lieu-dit d'Olmu,en raison d'un éboulement., ce samedi 20 décembre. En cause, la crue de la Granova, qui a submergé les pistes de décollage et d'atterissage. Les passagers ont été évacués en bus vers Ajaccio. L'aéroport devrait normalement réouvrir ses portes à partir de 18h.