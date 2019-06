INSOLITE - Grâce à un pigeon, un automobiliste allemand échappe à une amende pour excès de vitesse

Sauvé par un pigeon... L'histoire se déroule le 21 mai, à Viersen, (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), en Allemagne, où un automobiliste qui roulait trop vite a pu échapper à une amende grâce à une oiseau qui passait par là au bon moment. Postée par la police de Viersen sur leur page Facebook, la photo du pigeon, blanchi par le flash quia fait le tour du web.Au bon moment, au bon endroit. Est-ce un signe? Oui, répond la police allemande. "Nous avons compris le signe et laissons le conducteur en paix cette fois-ci", ont déclaré les forces de l'ordre dans un post Facebook écrit avec beaucoup d'humour.Les policiers avaient la possibilité d'identifier l’automobiliste via la plaque d’immatriculation du véhicule. Mais ils ont préféré faire preuve de tolérance et de pédagogie. "Nous espérons que le bénéficiaire de cette protection saura interpréter ce signe du ciel et qu’il respectera la limitation de vitesse les prochaines fois", expliquent les policiers de Viersen. Et de conclure: "En fait, le pigeon aurait mérité une amende aussi, parce qu'il était aussi trop rapide".L'automobiliste, flashé à 54 km/h au lieu de 30 km/h s'en sort donc sans payer l. "Grâce à l'ange gardien à plumes et aux ailes soigneusement déployées, cela lui est épargné pour le moment", note la police. Plutôt que d'organiser un lâcher de pigeons et de colombes avant de prendre la route, on vous conseille de respecter les limitations de vitesse.Une histoire qui rappelle celle du pigeon flashé pour excès de vitesse , également en Allemagne, en février 2019.