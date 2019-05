INSOLITE - En Allemagne, un pigeon flashé pour excès de vitesse

C'est un contrevenant inhabituel qu'un radar de la ville allemande de Bocholt, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a immortalisé le 13 février 2019. Le cliché en noir et blanc, celui d'un pigeon en plein vol dépassant allégrement la vitesse maximale autorisée dans le secteur, a été posté le 2 mai sur la page Facebook de la ville , déclanchant l'hilarité dans les commentaires.Le volatile se déplaçait à une, précise la ville, dans une zone où les automobilistes ne sont pas autorisés à dépasser les 30 km/h. "L'excès de vitesse à sanctionner après déduction d'une tolérance de 3 km/h s'élevait à 12 km/h", souligne le poste, qui admet que "la question de savoir si et surtout comment le rapide oiseau peut et veut payer l'amende d'avertissement de 25 euros reste ouverte".Prompte à la grâce, la ville a toutefois accordé qu'elle ne souhaitais pas "commencer une enquête auprès des témoins potentiels". Reste que l'histoire de cet insolite transgresseur a connu un large écho: outre les titres allemands, Bild en tête , l'anecdote a attiré l'attention de la presse internationale au Royaume-Uni , en Italie , et même au Chili