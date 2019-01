INSOLITE - La photo d'un cygne attendant le tram à l'arrêt Gallia de Strasbourg fait le tour des réseaux sociaux

Mais que faisait-il à cet endroit?



Animaux en difficulté, les numéros d'urgence à connaître

LPO Alsace 03 88 22 07 35 (aux heures de bureau)

Le centre de soins de Rosenwiller 03 88 04 42 12 (y compris les week-end)

La SACPA (la fourrière animale) : 03 88 32 12 31

La GORNA : 03 88 01 48 00

L'image, postée sur les réseaux sociaux, a fait sourire / © Laura Moemersheim

Un cygne sur le quai de tram de l'arrêt Gallia à Strasbourg : la photo postée sur Facebook dimanche matin fait sourire évidemment. On imagine le regard amusé des autres voyageurs attendant le tramway à côté de ce majestueux volatile blanc comme neige. Il aurait été aperçu quelques minutes auparavant sur les voies du tram. Des personnes l'auraient chassé afin qu'il se mette à l'abri, sur le quai, comme tout le monde.Contactée par téléphone, Camille Fahrner du service médiation faune sauvage admet que c'est un comportement étrange pour lequel il est difficile d'avoir une explication. En revanche, sa présence dans ce secteur ne l'étonne pas. L'arrêt Gallia est situé sur le pont royal qui enjambe l'Ill où de nombreux cygnes séjournent - le comptage de 2017 indiquait qu'il y en avait 401. Il arrive que certains d'entre eux prennent leur envol mais pas forcément assez d'élan et se retrouvent ainsi sur la voie publique.D'autres ont moins de chance et se prennent les ailes dans les câbles du tram. L'arrêt Gallia est d'ailleurs doté d'un système anti-collision mis au point par Guy Marchive, le directeur du groupement ornithologique du refuge Nord Alsace Ce gros oiseau de 2,40 mètres d'envergure est un animal herbivore, il broute notamment de la végétation sous-marine.. En revanche lorsque les températures se resserrent au point où l'eau gèle, on peut leur apporter des épluchures de légumes, de la salade ou du maïs.. Le système digestif des cygnes n'est pas adapté pour supporter gluten et sel que l'on trouve généralement dans les résidus de pains. En outre, le pain qui séjourne dans l'eau a tendance à faire gonfler l'estomac de l'animal ; celui-ci a une fausse impression de satiété, ce qui peut entraîner des carences.En hiver, le cygne est particulièrement sensible au, une maladie transmise par le biais d'une bactérie proliférant dans la vase.