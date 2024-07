Laurent Gnaedig exclu du groupe Rassemblement National de la Région Grand Est

Le candidat RN de la première circonscription du Haut-Rhin vient d'être exclu du groupe Rassemblement National de la Région Grand Est. Le 3 juillet dernier, il avait été l'auteur d'un grave dérapage à propos de la Shoah.

Laurent Gnaedig exclu du groupe RN de la Région Grand Est: c'est une information de nos confrères de France Bleu Alsace. En cause: ses propos sur la Shoah, tenus le 3 février dernier sur l'antenne de BFM Alsace. Le candidat avait alors expliqué ne pas déceler de marque d'antisémitisme dans la qualification de la Shoah comme "simple détail de l'Histoire".

S'il avait présenté ses excuses le soir même, cela n'avait pas empêché la direction du RN d'envisager une sanction, sanction tombée quelques jours plus tard et confirmée par Laurent Jacobelli, le président du groupe Rassemblement National au sein de la Région Grand Est. La consigne serait venue du bureau exécutif du parti. Toujours selon Laurent Jacobelli: "La commission nationale des conflits se réunira par la suite, sans doute d'ici septembre prochain, afin de décider de l'exclusion ou non de Laurent Gnaedig du parti."

L'intéressé - injoignable ce samedi - avait été battu au second tour des législatives anticipées, dans la 1ère circonscription du Haut-Rhin, celle de Colmar-Neuf-Brisach, par la sortante Brigitte Klinkert.