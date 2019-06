Que sait-on de l'ancien Waffen-SS alsacien toujours indemnisé par l'Allemagne ?

Les députés belges votaient le 19 février une résolution demandant au gouvernement de plaider auprès de Berlin la fin des indemnités accordées par l'Allemagne aux collaborateurs belges. Quelques jours plus tard, c'est le ministère du travail allemand qui indiquait à la presse, via l'AFP, que 2.033 personnes dans le monde dont 54 en France, touchaient ces indemnités. Une enquête du Monde publiée le 4 juin précise que plusieurs de ces bénéficiaires seraient des anciens SS, dont un Alsacien.



Qui sont les bénéficiaires de cet argent versé par l'Allemagne ?



Que sait-on du bénéficiaire alsacien ?



Qu'est-ce que la division Totenkopf dont il faisait partie ?



Des mesures ont-elles été prises pour que l'argent ne bénéficie pas à des criminels de guerre ?

Contacté, le cabinet de Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, confirme les informations révélées par le quotidien. Il y auraitd'après le cabinet, et parmi eux 21 veuves, 6 orphelins et 27 blessés de guerre. Parmi ces 27 personnes, 18 sont allemands, (dont 10 soldats) et 9 sont français. Parmi ces 9 Français, quatre sont des femmes blessées lors de bombardements et cinq sont des soldats. Trois des cinq soldats étaient français au moment des faits, les deux autres étaient allemands et ont obtenu la nationalité française plus tard. Le cabinet a indiqué avoir demandé des renseignements supplémentaires à l'Allemagne, conjointement avec le Quai d'Orsay, sur le parcours des bénéficiaires et des époux des veuves bénéficiant de cet argent. Le Monde précise que les bénéficiaires vivant en France reçoivent en moyenne 350 euros par mois.Parmi les cinq soldats concernés figure un Alsacien. Selon les informations du cabinet,, à une date inconnue puis, en 1943,. Le cabinet précise que l'homme se serait engagé volontaire et qu'il ne serait pas un Malgré-nous, du nom des Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans la Wehrmacht. Le cabinet ne connaît ni son visage, ni son identité, ni son lieu de résidence actuel précis, sachant simplement qu'il vit en France.La 3e division blindée SS Totenkopf ("Totenkopf" équivaut à "tête de mort") était. Elle comprenait notamment des gardiens de camps de concentration et d'extermination nazis. Elle est considérée comme faisant partie des divisions SS les plus brutales. Plusieurs massacres ont été commis par cette division. Selon les informations du cabinet, l'Alsacien aurait rejoint la division en 1943 et aurait combattu en son sein en URSS.La loi de 1950 dont dépendent les sommes d'argent versées, a vu: les bénéficiaires ayant violé "les principes d'humanité ou l'Etat de droit", cite Le Monde, ne peuvent plus être bénéficiaires. Le Centre Simon-Wiesenthal du nom de son créateur, connu pour traquer les nazis, a ainsi fourni une liste de. Quatre-vingt-dix-neuf noms ont été supprimés de la liste des bénéficiaires à la suite de l'utilisation de ce document. Comme l'indique Le Monde, un historien rattaché au centre a travaillé sur la question et a estimé qu'en 1998, environ 45.000 anciens SS devaient faire partie de la liste du million de bénéficiaires d'alors.