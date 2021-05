Accident ferroviaire de Saint-Pierre-sur-Vence en 2019 : l'article à lire pour comprendre les enjeux du procès

"Depuis l'accident, je ne reprends plus le train. Je ne peux pas." L'émotion était encore palpable, plus d'un an après les faits. En janvier dernier, alors que devait se tenir l'examen de l'accident ferroviaire du 16 octobre 2019 à Saint-Pierre-sur-Vence devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, l'affaire a finalement été renvoyée par la juge à ce lundi 31 mai à 9 heures. Et ce "afin de ne pas alourdir une audience déjà chargée", relevait alors l'Union-l'Ardennais. France 3 Champagne-Ardenne fait le point sur ce qu'il faut savoir pour comprendre les enjeux du procès qui se tiendra lundi.

Un TER Sedan-Reims percute un convoi routier exceptionnel

Voici le rappel des faits. Ce mercredi d'octobre 2019, un convoi routier exceptionnel se trouve bloqué sur un passage à niveau à hauteur de la commune de Saint-Pierre-sur-Vence, sur la route départementale 28A. Le train était en provenance de Sedan et se rendait à la gare de Champagne-Ardenne TGV située en périphérie de Reims.

En milieu d'après-midi, le train déraille sans se coucher et la cabine du camion percuté prend feu. Sous la violence du choc, des caténaires et des lignes ont été arrachées, ainsi que l'avant de la locomotive. Au total, l'accident fait 11 blessés, dont le conducteur du TER et deux femmes enceintes, sur les 70 passagers présents à bord. Le chauffeur du camion est épargné. Il ne se trouvait pas dans son véhicule lors de la collision, précisait-on le jour des faits.

Une vingtaine de parties civiles

Au total, une vingtaine de parties civiles se rendra devant la justice ce lundi. Parmi elles, des passagers dont certains sont encore sous le choc et ne peuvent plus prendre le train ou difficilement. C'est d'ailleurs une des raisons qui expliquent que l'affaire avait été renvoyée et que l'audience doit se tenir sur toute la journée.

Un rapport interne de la SNCF affirme que la société n'est pas responsable

La SNCF a commandé un rapport interne pour déterminer les causes de l'accident, faisant suite à une enquête des audits de sécurité. La conclusion est la suivante : la société est totalement hors de cause. Le matériel a fonctionné correctement et le personnel a bien réagi, évitant tout risque de sur-accident. La cause de l'accident est uniquement imputable au convoi exceptionnel routier arrêté sur la voie. Outre ces conclusions, le rapport préconise quelques améliorations de la sécurité à bord mais écarte toute nécessité de présence de contrôleur à bord des trains.

Droit de retrait et contestation nationale

A la suite de la collision, de nombreux employés ont exercé leur droit de retrait sans préavis, ce qui avait immobilisé une partie des trains le premier week-end de départs en vacances. Cette affaire "met en lumière que le conducteur est seul à bord du train. Il doit donc gérer la circulation, et quand il y a un incident, il doit empêcher le sur-accident. Avant qu'ils ne soient supprimés, c'était aux contrôleurs d'effectuer cette tâche", expliquait à notre micro Nicolas Mathy, alors secrétaire général CGT Cheminots. Huit lignes avaient alors cessé de fonctionner dans la région Champagne-Ardenne et le mouvement a irradié dans toute la France. "Une des mobilisations les plus importantes depuis celle du printemps 2018 contre le projet d'ouverture à la concurrence", rappelait Libération.

"Mon métier n'existe quasiment plus, il est en train de disparaître. En Champagne-Ardenne, on n'est plus que 167 et tous les six mois il y a un changement de service, on perd dix ou quinze personnes. Pourtant, en cas d'accident, on peut changer les choses, on a les formations nécessaires pour intervenir en cas d'urgence", regrettait dans le quotidien un contrôleur en gare de Reims.