Ardennes : collision entre un convoi exceptionnel et un TER à un passage à niveau

Circulation des TER interrompue

📢Un accident routier s'est produit à un passage à niveau entre Reims et Charleville. Interruption des circulations ferroviaires sans perspectives de reprises.



Des informations à venir jeudi 17 octobre 2019.



Nous regrettons cet incident. — TER Grand Est (@TERGrandEst) October 16, 2019

Ce convoi exceptionnel qui transportait une machine à betteraves est resté bloqué au passage à niveau. / © Daniel Samulczyk / France 3 Champagne-Ardenne

Une collision entre un TER et un convoi exceptionnel s'est produite ce mercredi 16 octobre, à 16h15, sur le passage à niveau de Saint-Pierre-sur-Vence, entre Charleville-Mézières et Poix-Terron. "Le train a déraillé, mais ne s'est pas couché, précise Anne Gabrelle, la directrice de cabinet du préfet des Ardennes. Il y avait environ 70 personnes à bord du TER."Selon la SNCF, cinq personnes, dont le conducteur du train et deux femmes enceintes, ont été légèrement blessées et prises en charge par les secours. Le chauffeur du camion n'était pas dans son véhicule au moment de l'accident.La circulation a été coupée. Une déviation a été mise en place. Les pompiers, le Samu, la gendarmerie, ainsi que le préfet des Ardennes se sont rendus sur les lieux de l'accident. La mairie de Boulzicourt a mis à disposition une salle pour accueillir les passagers du TER en attendant que des bus, affrétés par la SNCF, les emmènent vers leur destination. Le train, en provenance de Sedan, roulait en direction de la gare Champagne-Ardenne TGV.La circulation des TER sur la ligne Reims-Charleville est interrompue. Deux trains sont actuellement bloqués sur les rails. La SNCF cherche des solutions pour prendre en charge rapidement les passagers.Les circonstances de la collision restent à déterminer. Les gendarmes sont sur place pour procéder aux premières constatations.