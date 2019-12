Strasbourg : plusieurs secousses de faible magnitude enregistrées au nord de l'Eurométropole

Ce vendredi 6 décembre, il était 23h46 quand un nouveau séisme a été ressenti dans le nord de Strasbourg. La terre a, en effet, tremblé cette nuit. Légèrement. A plusieurs reprises. Car depuis 23h46, le sol a encore bougé. Quatre secousses de très faible magnitude, ne dépassant pas 1,9 sur l'échelle de Richter , en moins de 12 heures mais toutes enregistrées dans le même secteur entre Hoenheim, Bischheim, Schiltigheim, La Wantzenau. On est bien loin des tremblements de terre que beaucoup ont ressenti à Strasbourg, il y a un peu moins d'un mois, les 12 et 14 novembre, d'une magnitude de 3,3.Des secousses sans danger a priori. Puisque selon les agents du Réseau National de surveillance sismique, "les secousses enregistrées cette nuit, sont des micro-tremblements de terre. Rares sont les personnes à les avoir ressenties. Ce n'est qu'à partir d'une magnitude de 3,5 à 4 que l'on peut parler de séisme léger. Les dommages restant tout de même minimes".Pour autant la succession, cinq en l'espace de 24h00, de petites secousses, qui ont été qualifiées pour certaines "d'événements induits". Les séismes ressentis à Strasbourg les 12 et 14 novembre pourraient être d'origine humaine. C'est d'ailleurs le résultat d'un rapport du CNRS remis à la préfecture récemment. Les activités de géothermie profonde surseraient donc en cause. Un rapport qui doit encore être approfondi mais dores et déjà, les activités de forage géothermique ont été interrompues par mesure de précaution.