Brevet 2022 : les résultats dans les académies de Strasbourg, Nancy-Metz et Reims

Découvrez tous les résultats du diplôme national du brevet 2022 qui sont dévoilés ce vendredi 8 juillet 2022 dans le Grand Est et partout en France. Grâce à notre moteur de recherche, consultez la liste des collégiens admis ou non en tapant le nom et le prénom des candidats. Résultats dans les académies de Strasbourg, Nancy-Metz et Reims pour les candidats d'Alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardenne.

Les résultats du diplôme national du brevet, sur lequel ont planché les élèves de troisième, sont progressivement dévoilés académie par académie ce vendredi 8 juillet. Pour connaître son résultat, on peut bien sûr consulter les listes affichées devant les établissements scolaires et partager sa joie ou sa déception avec ses camarades. Il est aussi possible de consulter les résultats en ligne.

Grâce au moteur de recherche ci-dessous, nous vous proposons de découvrir votre résultat ou ceux de vos proches en Alsace, en Lorraine, en Champagne-Ardenne, dans les académies de Strasbourg, Nancy-Metz et Reims mais aussi partout en France.

Il suffit de cliquer sur votre académie (dans le Grand-Est ou dans le reste de la France), ou de saisir un nom et un prénom dans le champ de recherche. Les informations affichées sont fournies par le ministère de l'Éducation nationale. Cette année, on comptait au niveau national 770 863 candidats dans la série générale et 85 309 candidats dans la série professionnelle.

Les résultats sont également consultables directement sur les sites des académies de Strasbourg, de Nancy-Metz et de Reims :

90 % de réussite en 2020

Le diplôme national du brevet (DNB) comporte une partie évaluée en contrôle continu et une partie constituée d'épreuves écrites et orales. 400 points maximum sont attribués lors du conseil de classes du troisième trimestre. 400 autres points dépendent des résultats obtenus lors des épreuves terminales : français (100 points), mathématiques (100 points), histoire-géographie, enseignement moral et civique (50 points), physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie (50 points) et l’épreuve orale (100 points).

Pour décrocher le diplôme, il faut atteindre au moins 400 points sur 800. Pour y ajouter une mention "assez bien", il faut un total de points au moins égal à 480 sur 800, pour la mention "bien" au moins 560 points sur 800, et pour la mention "très bien" au moins 640 points sur 800.

En 2020, le taux de réussite au diplôme national du brevet était de 91,4 % pour la série générale et de 81,4 % pour la série professionnelle.