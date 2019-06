Marche des visibilités à Strasbourg : trois personnes interpellées pour une agression homophobe

Une agression homophobe ce soir est venue gâcher la fête #marchedesvisibilités #Strasbourg

Un jeune tenant un drapeau arc en ciel à été menacé d'être brûlé avec 😡

Agresseurs interpellés 💪👍

Le combat pr l'égalité des droits est + que jamais essentiel#respectdetous 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/jx9GON0ft2 — Alain Fontanel (@AlainFontanel) 15 juin 2019

Alors que la marche des visibilités avait rassemblé plus de 6.000 personnes dans une ambiance des plus festives ce samedi 15 juin,en marge de la manifestation non loin de la gare de Strasbourg. Ils auraient arraché un drapeau arc-en-ciel des mains de personnes ayant participé à la marche, proféré des insultes homophobes et brûlé le drapeau.Arrêtées dans la soirée, les trois personnes sont toujours en garde à vue ce dimanche et une enquête pour violences aggravées a été ouverte par la police de Strasbourg. Une agression qui a fait réagir Alain Fontanel, premier adjoint à la ville de Strasbourg, sur Twitter.