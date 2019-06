Procès des décrocheurs du portrait de Macron à Kolbsheim: “c'est une victoire” réagissent les trois militants relaxés

Près de 150 personnes sont déjà réunies à 8h30 sur le parvis du tribunal de Strasbourg ce mercredi matin. / © Marie Coulon / France 3 Alsace

🔴 DIRECT PROCÈS - @francois_zind avocat de la défense "ils étaient 40 à décrocher symboliquement le portrait, 40 à se rendre à #Kolbsheim, une procession entière filmée pour se rendre sur le chantier" #tousresponsable #Strasbourg #DécrochonsMacron #26juin — ANV-COP21 (@AnvCop21) 26 juin 2019

Les bras levés, le sourire figé aux lèvres, Lucille Auger, Michaël Kugler et Sylvain Mertz, ont obtenu la relaxe au terme de leur procès devant le tribunal correctionnel de Strasbourg ce mercredi 26 juin. Les trois militants anti-GCO étaient jugés pouraprès avoir décroché un portrait d’Emmanuel Macron en mairie de Kolbsheim le 5 mars dernier.Portrait qu’ils avaient ensuite promené sur le chantier du grand contournement ouest, à défaut d’y obtenir une visite officielle du président, avant de le restituer sans dommages.Une action commando et médiatique, menée sous l’œil de plusieurs caméras et photographes, pour laquelle le parquet avait requis un peu plus tôt, une amende proportionnelle aux revenus assortie du sursis.Ça donne raison à notre action, à notre combat" a réagi Michaël Kugler à l’issue de l’audience. Lui a également été dispensé de peine pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement biologique dans le cadre de la même affaire.Sur le parvis du tribunal, près de 150 militants, membres associatifs et simples citoyens, s’étaient rassemblés dès le début de la matinée pour entourer et soutenir les prévenus.ont-ils scandé sous une chaleur torride.Aux alentours de 8h30, c’était au son dequ’ils avaient accompagné leur entrée dans l’enceinte du palais de justice.Une soixantaine d’entre eux ont pu se glisser dans la salle d’audience, bondée, pour assister au procès au cours duquel les "décrocheurs" se sont montrés coopératifs. A la barre, ils ont notamment expliqué que leur action avait été coordonnée, préparée, dans le but de rien dégrader. A la question "pourquoi avoir choisi Kolbsheim ?" les militants ont répondu que le lieu étaitet que le point de vue y était idéal pour emmener le tableau", déclenchant quelques rires dans l’assistance.Les avocats de la défense, Maîtres François Zind et Florence Dole, ont eux rappelé l’absence de dégradations et de violences commises au cours de la "virée présidentielle", évoquant une action dede la part de "trois sentinelles qui ont d’abord essayé d’utiliser les moyens démocratiques pour faire entendre leurs voix, sans y parvenir".Plus de deux heures de débats et de tribune aussi pour les anti-GCO. "J’ai décroché le portrait d’Emmanuel Macron pour. J’espère que nous mobiliserons davantage de personnes par cet acte" a conclu Lucille Auger.Il s'agissait du deuxième procès du genre en France après Bourg-en-Bresse pour lequel des amendes avaient été prononcées, certaines avec sursis. Au total, depuis le début de l’année,Et le phénomène n’est vraisemblablement pas prêt de s’arrêter. ANV-Cop21, un mouvement citoyen qui prône l’action non-violente pour sensibiliser au réchauffement climatique, espère réquisitionner 125 tableaux dans les mairies d’ici au G7, fin août.