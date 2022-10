Procès Karcher : l’ancien professeur condamné à 20 ans de prison pour viols et agressions sur mineures

Jean-Christophe Karcher a été condamné ce vendredi 13 octobre par la cour d’assise du Bas-Rhin à 20 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur plus de 30 fillettes.

Au terme du dixième jour de procès, la cours d’assise du Bas-Rhin a rendu son verdict ce vendredi 13 octobre. Jean-Christophe Karcher, jugé depuis le 3 octobre pour viols et agressions sur mineures, écope donc de 20 ans de prison, sans peine de sureté. Un verdict presque fidèle aux réquisitions de l’avocat général qui avait requis 20 ans de prison assortis d'une période de sûreté des deux tiers.

Cette peine est assortie d'un retrait de l'autorité parentale, d'une interdiction de séjour dans le Bas-Rhin pendant dix ans, et d'une interdiction de toute activité avec des mineurs.

Le père de l’accusé, Jean Karcher, a lui aussi été jugé pour destruction de preuve. Il était accusé d'avoir détruit des clés USB contenant des vidéos compromettantes pour son fils. La cour d’assise l’a condamné à deux de prison dont un avec sursis.

Pour rappel, Jean-Christophe Karcher était enseignant au collège de Seltz et ancien premier adjoint de la commune de Niederrœdern (Bas-Rhin). Il a été jugé pour des faits qui se sont déroulés entre 2007 et 2018 à la fois à son domicile et lors de camps scouts. Les viols et agressions concernent pour beaucoup des amies de ses propres filles. Invitées dans la piscine familiale, l'accusé imposait "le jeu du requin" au cours duquel il attirait les fillettes au fond de l'eau pour pouvoir toucher leurs parties intimes.

Aujourd'hui c'est l'apothéose, les victimes sont soulagées. Maintenant c'est le processus de reconstruction qui commence. Maître Michaël Plançon, avocat des parties civiles

Tout au long de ce procès, les jeunes filles maintenant majeures ont dû témoigner à la barre. Un moment douloureux et chargé en émotion. Des témoignages qui avaient alors fait craquer l'accusé. Car depuis le début de l'instruction Jean-Christophe Karcher a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés. Mais deux jours avant la fin, l'ancien professeur a finalement reconnu des pénétrations digitales sur trois des jeunes filles.

Maître Michaël Plançon, avocat des parties civiles, salue la dignité et le courage des victimes durant le procès. • © FRANCK KOBI / MAXPPP

Des aveux très attendus par les parties civiles, tout comme l'annonce du verdict. Alors lorsque le président condamne Jean-Christophe Karcher à 20 ans de prison, c'est un véritable sentiment de soulagement qui les a envahit. "Aujourd'hui c'est l'apothéose, les victimes sont soulagées. Maintenant c'est le processus de reconstruction qui commence" nous confie l'avocat d'une des jeunes filles victime de viol.

Satisfaits, les avocats des parties civiles n'en attendaient pas moins de la part de la cours d'assise. "Le ministère public a pris la voie de la sécurité, c'est son rôle de faire en sorte que monsieur Karcher soit le plus éloigné possible de toute autre victime potentielle, c'est pour cela que la peine maximale a été requise" explique Emmanuel Spano, avocat de victimes.

Au total, une cinquantaine de parties civiles s'étaient constituées dans cette affaire.