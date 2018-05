Strasbourg : un chauffeur de bus demande aux passagers de sortir sur une voie d'accès à l'autoroute

Le bus a déposé ses passagers juste sur une bretelle d'accès à l'autoroute. / © Google map

Un chauffeur de bus de la CTS a laissé descendre, non loin du musée Vodou, à Strasbourg ce lundi vers 17h28. D'après un témoin joint par téléphone, le chauffeur de la ligne 4, en direction de Koenigshoffen s'est trompé de route à cause des travaux en cours et n'a pas suivi le fléchage du chantier du tram.Laurent Delahaye, passager du bus, joint par téléphone par France 3 Alsace, raconte : "je lui ai fait remarquer son erreur, qu'il s'était trompé de voie. Il a alors stoppé son véhicule et nous a demandé de descendre, nous étions une soixantaine, nous avons dû revenir sur nos pas et traverser la route alors que des voitures roulaient. Les gens étaient choqués, il y avait des minots qui revenaient de l'école sans leurs parents, des personnes âgées à mobilité réduite. Heureusement que personne ne s'est fait renverser, c'est une bretelle d'accélération vers l'autoroute... Le chauffeur est reparti à vide, sans excuse ni rien."Dès l'info connue, la CTS a réagi sur sa page Facebook en expliquant sur sa page Facebook que "Contrairement à toutes les règles en vigueur dans l'entreprise, il [Le chauffeur, ndlr] a pris l'initiative de faire descendre ses passagers en dehors d'une zone d'arrêt autorisée. La CTS tient à exprimer le fait qu'elleUne analyse complète de cet événement est en cours pour déterminer les circonstances qui ont amené le conducteur à prendre cette décision regrettable."