Strasbourg : deux mamans d'enfants handicapés escaladent une église pour réclamer des auxiliaires de vie scolaire

"Nos enfants ont besoin de cet accompagnement spécifique, pour suivre une vraie scolarité, efficace pour eux

- Marie Lettler, représentante du collectif Citoyen handicap



Après une tour en construction en début d'année, des grues en 2018, Marie Lettler, représentante du Collectif citoyen handicap , s'est une nouvelle fois équipée de vêtements chauds et de cordages pour grimper au petit matin, au sommet d'un édifice. Cette fois, c'est l'église du Temple Neuf de Strasbourg. Son action sera-t-elle plus efficace pour autant ? Rien n'est sûr. " On a envoyé un courrier au rectorat, mais il reste désespérément sans réponse. Devant l'urgence des situations, on n’a pas le choix, il faut bouger" explique-t-elle.Ce mercredi 18 septembre, les parents des enfants en situation de handicap tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Partout en France, ils se rendentdans l'espoir d'y être reçus, mais surtout entendus. "Pour l'instant, les parents sont "baladés". On leur promet des accompagnateurs de vie scolaire pour leurs enfants, mais dans les faits, on les rappelle quelques jours avant, pour leur signifier qu'il faudra encore patienter, car les recrutements n'ont pas vraiment commencé."Ce mercredi matin, une dizaine de mamans s'est donné rendez-vous devant le rectorat de Strasbourg. Seront-elles reçus, comme elles l'espèrent? Pour elles, pour les papas et pour les enfants, les jours passent et le droit de l'enfant à suivre une scolarité, même quand il est en situation de handicap, n'est toujours pas une réalité.