INSOLITE - Strasbourg: pour vaincre le mal, ton sang tu donneras avec les personnages de Star Wars

Atteindre les 60 dons par jour à Strasbourg

Les réserves s'amenuisent

Donner son sang, pendant que Dark Vador vous fait la conversation. Une opération originale, c'est le moins que l'on puisse dire. L'univers et les personnages Stars Wars ont pris leur quartier à l'Institut français du sang, 10 rue Spielmann à Strasbourg tout ce samedi 4 mai, journée mondiale dédiée à Star Wars, car le 4 mai en anglais se dit " May the fourth ", jeu de mots avec "May the force be with you" ("Que la force soit avec toi", phrase emblématique des films).Dark Vador, les Stormtroopers ou encore Maître Yoda, les personnages emblématiques des films Star Wars vous accompagneront toute la journée avec ce sloganCar l'objectif est simple. Si les collectes mobiles en milieu rural notamment sont très efficaces et attirent à chaque édition de nombreux donneurs. En ville, et particulièrement à Strasbourg, les collectes fixes à l'Institut français du sang, ne sont pas suffisantes. "nous aimerions en effectuer en moyenne une soixantaine", nous explique Frédéric Bigey, médecin à l'EFS.Et d'ajouter "il y un potentiel énorme à Strasbourg, mais peu font le pas. L'opération Star Wars a pour but d'offrir un peu de fantaisie aux donneurs et faire connaître le centre. En ville, le public est encore peu sensibiliser aux dons du sang". C'est l'association 501st Legion French Garrison , des fans invétérés du cultissime Star Wars qui s'occupent de l'animation. Durant les prélèvements, les enfants leurs sont d'ailleurs confiés.Le mois de mai est particulier. Beaucoup de jours fériés, de ponts, durant lesquels on ne donne pas. Les dons de sang sont plus rares et les réserves s'amenuisent. Il y a urgence pour Frédéric Bigey "il faut pouvoir toucher le public avant cette période. C'est pour cela que nous avons profité de journée mondiale Star Wars pour organiser cette opération".