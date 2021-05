Féminicide d'Hayange : pour le procureur, il n'y a pas eu "de dysfonctionnement des services judiciaires"

Mardi 25 mai, au lendemain de la mort de Stéphanie da Vincenzo, poignardée à Hayange et de l'arrestation de son conjoint, meurtrier présumé de la jeune femme, Christian Mercuri, le procureur de la République de Metz a tenu une conférence de presse pour préciser les faits.

Christian Mercuri, le procureur de la République de Metz, a tenu une conférence de presse, mardi 25 mai 2021, au lendemain de la mort de Stéphanie Di Vincenzo, tuée en pleine rue, sans doute sous les yeux de sa fille née en 2017.

Je ne pense pas, qu'à l'heure actuelle, on puisse parler d'un dysfonctionnement des services judiciaires dans cette affaire. Christian Mercuri, procureur de la République de Metz

La victime avait déposé une main courante en janvier 2020 et une plainte en novembre 2020 contre son conjoint, avant l'incardération de ce dernier en novembre 2020, pour des délits routiers. Elle y faisait état "de violences verbales, de harcèlement et de menaces de mort". Christian Mercuri estime toutefois qu'il n'y avait pas eu "de dysfonctionnement des services judiciaires" qui aurait pu conduire au féminicide présumé commis dans la nuit de dimanche à lundi.

Le meurtrier présumé, de nationalité serbe, avait été condamné à un an de prison. Incarcéré, il avait formulé une demande d'aménagement de peine. Refusée par le juge d'application des peines, celle-ci lui avait été accordé en appel et il avait été placé mi-mai 2021 en détention au domicile conjugal, sous surveillance électronique (DDSE).

Soupçonné d'avoir poignardé à plusieurs reprises Stéphanie Di Vincenzo, l'homme, âgé de 23 ans, a été interpellé lundi après-midi chez un couple de la commune. Le meurtrier présumé a été placé en garde à vue pour homicide sur conjoint. L'homme et la femme, tous deux âgés d'une quarantaine d'années, chez lesquels il se trouvait, ont été eux aussi placés en garde à vue, pour recel de malfaiteur.

Plainte non transmise

Interrogé à plusieurs reprises lors de sa conférence de presse, le procureur, a reconnu que plusieurs interventions de police avaient eu lieu, dans le passé au domicile du couple, mais que le parquet ne disposait pas des "motifs exacts" de ces interventions.

Mais le meurtrier présumé n'était pas, pour la justice, "judiciairement identifié comme étant un conjoint violent : "S'il avait été identifié comme tel, il n'aurait pas bénéficié d'un aménagement de peine au domicile conjugal", a précisé Christian Mercuri.

Ni le juge d'application des peines, ni la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, n'étaient au courant de la plainte de Mme Di Vincenzo. Christian Mercuri

Et le procureur, de préciser que la plainte déposée par la victime avait fait l'objet d'une "saisine de l'intervenant social du commissariat, entré en relation à plusieurs reprises avec Madame Di Vincenzo". Et c'est elle qui n'avait "pas souhaité aller plus loin dans le cheminement". Toutefois, cette plainte n'aurait pas été transmise au juge d'application des peines (JAP), alors qu'elle aurait dû l'être.

Hommage "apolitique" mercredi soir

Fabien Engelmann, le maire (RN) d'Hayange, a indiqué qu'en accord avec la famille de la victime, un hommage apolitique aura lieu ce mercredi 26 mai à 18h, devant la mairie de la commune mosellane.

L'information a été relayée par l'élu sur sa page Facebook. Le meurtre de Stéphanie Di Vincenzo est le 43e féminicide en France depuis le début de l'année 2021.