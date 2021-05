Hayange : meurtre d'une jeune femme à coups de couteau en pleine nuit, son conjoint est activement recherché

Une femme a été tuée en pleine rue, dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 mai 2021, à Hayange (Moselle), alors qu'elle tentait d'échapper à son meurtrier. Retrouvée à l'angle des rues Poincaré et Clémenceau, Stéphanie, âgée de 22 ans, n'a pas pu être sauvée par les pompiers.

Son conjoint aurait poignardé sa compagne à cinq reprises, à proximité du domicile du couple, a indiqué Fabien Engelman, maire (RN) de la commune mosellane. "Les pompiers ont été prévenus à 0h40, mais la victime était déjà en arrêt cardiaque quand ils sont arrivés sur place. Ils sont restés jusqu'à 3h du matin", a-t-il précisé.

Parti en voiture, le suspect est activement recherché. "Le suspect est en fuite, il s'agit du compagnon de la victime", a déclaré à l'AFP, le procureur de la République de Metz, Christian Mercuri.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Metz.

Le suspect, ressortissant kosovar selon nos informations, est défavorablement connu de la police et de la justice. Il a été condamné pour des délits routiers et "purgeait une peine de détention à domicile sous surveillance électronique", a précisé le procureur. Par ailleurs, l'enfant du couple, une fillette âgée de trois ans et demi, aurait assisté à la mort de sa mère par la fenêtre du domicile.

En face du commissariat fermé

"Ce qui est triste, c'est que le commissariat se trouve en face du lieu où se sont déroulés les faits", a regretté Fabien Engelmann. "Mais le commissariat, malheureusement, est fermé la nuit. On a avait déjà dû se battre pour le maintenir sur la commune, mais, à 18h00, il ferme".

Selon le groupe "Féminicides par compagnons ou ex" qui s'est exprimé sur Facebook, il s'agirait du 43e meurtre de femme en France depuis le 1er janvier 2021.