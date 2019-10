Colmar : mort de la femme tombée du troisième étage de son immeuble

Elle étaitd'un immeuble de la rue de Madrid, à Colmar. La mère de famille et épouse de 31 ans est morte, selon les informations recueillies par France 3 Alsace auprès du parquet de Colmar ce samedi 19 octobre 2019. Elle se trouvait entre la vie et la mort depuis le 12 octobre.Son mari, âgé de 35 ans, a été mis en examen le 14 octobre pour. Son placement en détention provisoire (emprisonnement en attendant son jugement) avait été demandé, mais il est demeuré libre et placé sous contrôle judiciaire. La qualification juridique de sa mise en examen devrait évoluer. Il risque l'emprisonnement à vie.Le mari avait reconnu s'être disputé avec sa femme avant la chute, mais a nié toute responsabilité dans celle-ci. Lesdu couple sont âgés entre 4 et 6 ans.