A Colmar, le tournage de la téléréalité chinoise a démarré

Cinq stars dans la peau d'un chef

Nos enquêteurs avaient visé juste ( cf notre article du 12 avril dernier ) : c'est bien, place des Six-Montagnes-Noires à Colmar, qui a été choisi par Hunan TV, l'une des chaînes de télévision les plus populaires en Chine, pour le tournage d'une émission de téléréalité gastronomique. D'ailleurs depuis quelques jours, le restaurant colmarien a changé d'enseigne : "Le Roesselmann grill restaurant" a été masqué sur la façade par des pancartes "Welcome to Chinese restaurant".La patronne a laissé les clefs a l'équipe de production, constituée de 130 personnes, qui a quelque peu réaménagé les lieux pour les besoins du tournage.. C'est là que se déroulera le gros du tournage.Le tournage doit démarrer ce week-end et durer jusqu'au 22 juin. Le principe : pendant une vingtaine de jours, cinq stars chinoises du cinéma et de la chanson gèrent intégralement un restaurant, depuis l'élaboration des menus jusqu'au service, en passant par les courses et l'élaboration des plats. Avant de devoir afffronter le redoutable jugement des clients.L'émission "Chinese restaurant" sera. La première saison de l'émission avait enregistré 2.8 milliards de vues.