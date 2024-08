Nature : insecte ravageur, le scarabée asiatique signalé à la frontière française, un plan d'urgence est mis en place

Le scarabée asiatique, insecte ravageur, a été repéré début juillet 2024 à Bâle en Suisse, à la frontière avec la France. "Popillia japonica" s'attaque aux feuilles des fruitiers et de la vigne ainsi qu'aux racines du gazon et du maïs. Un plan d'urgence pour endiguer l'invasion est mis en place.

Le scarabée asiatique connu aussi sous son nom scientifique : "popillia japonica" est bien présent en Europe. Sa présence est attestée à Bâle (Suisse) où trois individus ont été capturés au début du mois de juillet 2024 sur un terrain de foot.

Une équipe de France 3 Alsace est allée à Münchenstein constater les mesures d'urgence prises par les voisins helvètes. Les terrains de sport environnants ont été retournés et les sols broyés.

Popillia japonica s'attaquent aux racines du gazon, à celles du maïs. Les adultes raffolent des feuilles des arbres fruitiers et de la vigne. • © Wikimédia Commons

Christoph Böbner, le chef du service agriculture et nature du canton de Bâle-Campagne explique : "le but de ce broyage, c'est de détruire les larves qui vivent dans le sol. Mais comme nous ne sommes pas certains d'avoir réussi à toutes les éliminés avec ce travail du sol. Nous avons bâché tout le terrain et il va rester comme ça pour que les jeunes scarabées ne puissent pas prendre leur envol".

La France est pour le moment épargnée, mais l'invasion n'est qu'une question de temps. L'Alsace, frontalière de la Suisse, est en première ligne.

Un insecte ravageur

À première vue, Le scarabée asiatique ne paie pas de mine. Il a la taille d'un ongle de petit doigt ou d'une pièce d'un centime. Les larves de popillia japonica s'attaquent aux racines du gazon, à celles du maïs. Quant aux adultes, ils raffolent des feuilles des arbres fruitiers et de la vigne. Pour éviter la propagation du ravageur, une zone tampon de cinq kilomètres a été établi autour du foyer côté français.

Plan d'urgence

Un arrêté préfectoral a été pris le 17 juillet 2024 pour la mise en place d'un plan sanitaire d'urgence : "l’arrêté préfectoral n° 2024/299 du 17 juillet 2024 définit la zone délimitée et les mesures de surveillance et d’éradication suite à la confirmation de quatre foyers de popillia japonica (scarabée japonais" en Suisse". Ce plan consiste en l'installation de trente-neuf pièges disposés tous les kilomètres à proximité de la frontière.

Le plan de prévention consiste en l'installation côté Alsace de trente-neuf pièges disposés tous les kilomètres à proximité de la frontière avec la Suisse. • © France3 Alsace

C'est le cas à Saint-Louis (Haut-Rhin). Isabelle Maurice, cheffe du pôle inspection de Strasbourg à la DRAAF Grand Est, explique le principe du piégeage : "nous avons quelques arbres d'alignement, des Tilleuls qui sont aussi très attractifs pour les scarabées adultes. Donc, si des adultes émergent d'un côté, ils vont être attirés par l'odeur des tilleuls qui sont très appétant en ce moment. On espère que dans ces cas-là, ils tombent dans nos pièges".

Appel à la vigilance

Les habitants sont également invités à ouvrir l'œil dans les potagers et à signaler toute présence du scarabée à ne pas confondre avec un hanneton. De petite taille, il est reconnaissable à l'alignement de petits points blancs sur les côtés. Comme toutes les espèces exotiques et endémiques, il voyage par camion et par avion. La France est jusqu'à présent épargnée.