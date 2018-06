A Mulhouse, le Samu visé par deux plaintes pour non-assistance à personne en danger

Mulhouse : le Samu visé par deux plaintes pour non-assistance à personne en danger

Avec : Christophe Musslin ; Lionel Binder, avocat de la famille Messara. Reportage : Géraldine Dreyer, Nadine Ly et Amin Ahmed - France 3 Alsace

Alors que le Samu est déjà dans la tourmente après l’affaire Naomi Musenga , dont l’appel à l’aide a été ignoré, deux plaintes ont été récemment déposées contre le Samu de Mulhouse."Traumatisante", c’est ainsi que Christophe Musslin qualifie cette nuit de mai 2016, où il fait un infarctus. "J’avais des douleurs insupportables, et lors de mon appel au Samu je n’ai pas été écouté comme je voulais que ce soit le cas", raconte ce père de famille. Pourtant, il compose le 15 par deux fois, mais malgré la description de ses symptômes,. Là, c’est in extremis qu’il échappe à la mort. Souffrant de séquelles, Christophe Musslin a entrepris de nombreuses démarches, et a fini par porter plainte contre le Samu. Sa volonté : "faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise pas".Une deuxième plainte a été déposée envers le Samu de Mulhouse, pour des faits remontant cette fois à 2017. Mohand Messara est décédé après ne pas avoir été pris en charge par les secours,. Pourtant, à l’hôpital où il se rend à pied, on lui diagnostique une phlébite et une embolie pulmonaire. Il décédera quelques jours plus tard. Aujourd’hui sa famille a saisi la justice, en s’appuyant sur l’enregistrement de l’appel. "La famille se pose surtout des questions. Elle a besoin de réponses, et pour cela une enquête est nécessaire", déclare Lionel Binder, avocat de la famille Messara.