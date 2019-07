Haut-Rhin : un camion du Tour de France incendié, des tags “gilets jaunes” retrouvés à proximité

Un camion contenant le matériel informatique lié au chronométrage de l'épreuve de sprint a été détruit. / © Patrick Kerber, France 3 Alsace

Divers slogans "gilets jaunes" ou anarchistes ont été retrouvés à proximité. / © Patrick Kerber, France 3 Alsace

L'incendie a éclaté peu avant minuit. / © Patrick Kerber, France 3 Alsace

La lance à débit variable (LDV) a été déployée. / © Patrick Kerber, France 3 Alsace

Un incendie a éclaté peu avant minuit, le mercredi 10 juillet 2019, à côté du bâtiment du conseil départemental se trouvant rue du Markstein, à Linthal (Haut-Rhin). C'est là qu'était entreposée une partie dude l'étape 6 Tour de France 2019 , d'après les gendarmes. Les ordinateurs servant aux chronomètres ont été détruits. Une barrière de sécurité, marquée du logo du partenaire du Tour Skoda, a aussi été brûlée.De nombreux tags se rapportant aux "gilets jaunes" ont été retrouvés à proximité : "On lache (sic) rien, gjaune 2019" ou "Macron dégage". D'autres, encore plus nombreux, rappellent la("fuck capitalisme"), notamment des slogans anti-police comme "ACAB" ou son dérivé "1312".Que des "gilets jaunes" soient à l'origine de cet incendie n'est. Mais chez les gendarmes, en charge de l'enquête, on reconnaît que "ça oriente considérablement les probabilités" dans ce sens.Les pompiers ont déployé une lance à débit variable (LDV) pour circonscrire l'incendie. Au Tour de France, on se montre rassurant : "On s'est réorganisé.On avait du matériel en réserve, on va pouvoir enregistrer et chronométrer l'épreuve."