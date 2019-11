Haute-Marne : deux véhicules de pompier volés et incendiés

Les pompiers du CODIS de Haute-Marne ont été appelés, ce samedi 16 novembre à 21 h 30, pour un incendie sur la commune de Melay en Haute-Marne, canton de Bourbonne-les-Bains. L'appel leur a notifié immédiatement que la maison était totalement embrasée.

Ce sont d'abord les pompiers de Bourbonne-les-Bains avec un camion citerne et la grande échelle qui se sont rendus sur les lieux.

"Comme nous avions la notion d'un feu important, précise le colonel Stéphane Jacques, Commandant du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Haute-Marne, des renforts ont été demandés et un fourgon pompe tonne de Varenne-sur-Amance a été engagé. Des renforts sont aussi venus de Nogent et de Haute-Amance avec notamment deux véhicules légers. Ce sont ces deux véhicules qui ont été volés et retrouvés deux kilomètres plus loin totalement incendiés".

Le vol a été constaté vers 0 h 30. "Les sapeurs pompiers se préoccupaient de l'intervention et lorsqu'il y a eu une légère accalmie, reprend le commandant du SDIS de Haute-Marne, ils sont retournés vers les véhicules et ont constaté leur disparition. Des recherches ont été faites par les sapeurs-pompiers et les véhicules ont été retrouvés en bord de route totalement embrasés. Il ne reste que la tôle".



Interrogé sur le climat qui règne en Haute-Marne concernant les pompiers, le commandant du SDIS précise "les sapeurs pompiers volontaires en milieu rural sont appréciés. Pour moi, c'est le fait d'imbéciles certainement alcoolisés et qui s'en sont pris aux biens communs".



Une enquête de gendarmerie est en cours pour tenter de retrouver les personnes responsables de ces vols et de ces dégradations.