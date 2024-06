METEO. Après les orages, la Haute-Marne placée en vigilance orange crues

Après le violent épisode orageux dans la nuit de samedi à dimanche qui a déjà touché la Haute-Marne, le département a été placé en vigilance orange crues par Météo-France.

Vigicrues, organisme gouvernemental d’information sur les risques de crues, indique que les précipitations observées “ont entraîné une réaction” sur plusieurs cours d’eau, en particulier la Marne “en amont” et ses affluents, avec un “niveau de débordements dommageable” qui pourrait être atteint dans la nuit.

@VigiMeteofrance 30 juin



Pour dimanche 30 juin 2024 :

🔶 1 département en Vigilance orange



Pour lundi 01 juillet 2024 :

🔶 1 département en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/Sb8NDxT6q5

Une hausse du niveau de la Marne jugée “importante et inhabituelle pour la saison”, en particulier à Joinville, secteur particulièrement marqué avec la commune de Poissons.

400 interventions des sapeurs-pompiers

En milieu d’après-midi 400 interventions comptabilisées par le SDIS 52 depuis samedi soir.

Au total, 300 sapeurs-pompiers et une quarantaine de gendarmes ont été mobilisés toute la nuit dernière. Outre la grêle, le département est celui ayant connu le plus grand nombre d’éclairs en France, avec plus de 6 000 en 24 heures.

D'importantes coulées de boues ont eu lieu à Poissons (Haute-Marne), dans la nuit du 29 au 30 juin 2024. • © Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Haute-Marne

Le maire de Froncles, en Haute-Marne, avait indiqué hier à France 3 Champagne-Ardenne avoir mesuré 60 millimètres d’eau en une demi-heure lors de cet orage qualifié de “très violent” : “Je n’avais pas vu ça depuis 30 ans que je vis ici”.