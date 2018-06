Mourmelon-le-Grand. En blanc, plusieurs centaines de personnes rendent hommage à Kévin

Des centaines de personnes se pressent autour du cercueil, les habitants de Mourmelon sont solidaires de la douleur des parents, de la famille, des amis du jeune Kévin, assassiné samedi 2 juin dans un parc de la commune.



Un peu avant 16 heures, la cérémonie commence. Les cloches de l'église avaient appelé chacun à la prière, un quart d'heure durant, juste avant l'arrivée du cercueil du lycéen.



L'église est pleine à craquer. Dehors, près de 500 personnes écoutent la cérémonie d'adieu à l'enfant de la commune. Ceux qui assistent aux obsèques se tiennent la main en attendant l'arrivée de la famille. Tous et toutes sont habillés de blanc, certains tiennent une fleur en hommage. La couleur blanche, c'était une demande de la famille de Kévin, une couleur pour refléter la simplicité et l'innocence de leur enfant.



La cérémonie se déroule dans le calme, la dignité et le chagrin. Gendarmes et policiers ont verrouillé les accès autour de l’église.