Marne : le plus bel arbre de France se trouve à Boult-sur-Suippe

Un peuplier noir vieux de plusieurs siècles, et de 37 mètres de haut, a été élu plus bel arbre de l'année 2020, ce mercredi 13 janvier. Il se trouve à Boult-sur-Suippe (Marne), et met donc la Champagne-Ardenne à l'honneur.

Son petit nom, c'est la Pouplie. Sa majesté, ses 37 mètres de hauteur, et ses quelques siècles au compteur lui ont permis de gagner un titre prestigieux. Celui de plus bel arbre français de l'année 2020, décerné (grâce au vote du public) ce mercredi 13 janvier 2021 par l'Office national des forêts (ONF) et le magazine Terre sauvage. C'était à 10 heures précises.



L'heureux élu a été planté il y a longtemps, à Boult-sur-Suippe (Marne). Il est situé entre l'entrée de la rue des Crayères et la rue du Canal, où se trouve l'école primaire (voir sur la carte ci-dessous).





L'arbre est en excellente santé. C'est remarquable, car les peupliers n'ont pas une durée de vie très étendue. Pour Amandine Polet, née dans la commune, il y avait de quoi être fière... jusqu'à présenter l'arbre massif au concours, durant le confinement.



Pour elle, il méritait d'être bien plus populaire. Après tout, c'est un arbre qui a fait la guerre : il a servi de mirador en 14-18. Avant même la victoire au concours, remporté avec 6.344 voix (voir publication ci-dessous), c'était gagné. Le peuplier possède maintenant sa propre page Facebook, et a été immortalisé par le célèbre photographe naturaliste Pascal Bourguignon.





Maintenant qu'il est arrivé en première place, cet arbre remarquable va pouvoir être photographié sous tous les angles. Une vraie célébrité.