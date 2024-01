Un professeur agressé et blessé par des élèves à Reims

En fin d'après-midi, un professeur et un conseiller principal d'éducation du lycée Joliot-Curie (Reims) se sont fait agresser par un groupe d'élèves. Le professeur est hospitalisé. Il souffrirait d'une fracture de la mâchoire. Deux élèves sont en garde à vue.

Alors que deux élèves étaient en train de se battre au lycée Joliot-Curie (Reims) en fin d'après-midi ce vendredi 12 janvier, un professeur et un conseiller principal d'éducation sont intervenus pour tenter de les séparer, quand un autre groupe d'élèves s'en est pris à eux.

Le professeur a été transporté aux urgences et aurait la mâchoire cassée. Deux élèves de plus de seize ans ont été placés en garde à vue. Des informations confirmées ce soir par le Procureur de la République de Reims François Schneider. Les causes de la rixe initiales sont pour le moment inconnues. Une enquête a été confiée aux enquêteurs du service local de police judiciaire de Reims. Plus d'informations à venir.