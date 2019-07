Bure : contre le projet d'enfouissement nucléaire, les zadistes occupent de nouveau le bois Lejuc

Une dizaine d'individus habillés en noir, cagoulés, casqués, armés de projectiles, de cocktails Molotov et de billes d'acier ont (lancé) des projectiles sur les gendarmes

- Jean-Michel Radenac, directeur de cabinet de la préfecture de la Meuse

#Bure : le #BoisLejuc est réoccupé en ce moment-même, des gazs lacrymo s'échappent de la forêt et des camions bâchés sont entrés par le sud de la forêt selon le fil info sur https://t.co/FSrbW8HTn9 — Les ZIRAdiéEs (@ZIRAdies) July 18, 2019

Deux arrêtés publiés

Selon un communiqué diffusé par les opposants au projet Cigeo d'enfouissement profond de déchets nucléaires à Bure, à quelques kilomètres de la frontière administrative entre Meuse et Haute-Marne, le bois Lejuc, voisin du site, a été de nouveau investi ce jeudi 18 juillet 2019 en début d'après-midi.Occupé par des zadistes, du 15 août 2016 au 22 février 2018 , le bois Lejuc est situé en bordure du village de Bure."Ces militaires qui surveillent de façon permanente le site n'ont pas répliqué", a précisé M. Radenac, interrogé par nos confrères de l'Agence France Presse (AFP). "Cette dizaine d'opposants a été rejointe par entre 20 et 30 personnes, avant que le groupe ainsi formé ne pénètre dans le bois Lejuc où ils ont mis en place quelques barricades qu'ils enflamment." Aucun blessé n'est à déplorer selon le représentant de l'Etat en Meuse.Le compte Twitter des zadistes a confirmé l'information.En réaction à l'appel des opposants à converger vers Bure, Mandres-en-Barrois et le bois Lejuc pour l'occuper, Cédric Verline, le sous-préfet de Commercy a prisde divers matériel. L'autre interdit la circulation des piétons et des véhicules "à proximité de la zone du bois Lejuc".