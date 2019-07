Mondial Air Ballons : vendredi 26 juillet, c’est le jour J

200 volontaires pour "donner du bonheur"

Ici vous allez rire, souffrir, parfois pleurer et même trouver le grand amour.

- Philippe Buron-Pilâtre, fondateur du Mondial Air Ballons

Le fondateur et organisateur du Mondial Air Ballons, Philippe Buron-Pilâtre et les volontaires de la 19e édition, celle des 30 ans, à Chambley (Meurthe-et-Moselle) lors du "Briefing des volontaires", jeudi 25 juillet 2019. / © Jean-Christophe Dupuis-Rémond. France 3 Lorraine

Des pilotes du monde entier

Parmi les activités des volontaires du Mondial Air Ballons, l'accueil. Celui du public, des pilotes, des journalistes ou encore des exposants. Ici, le lieutenant de vaisseau et chef de recrutement de la Marine sur la région Grand Est, Etienne Gaillard. / © Jean-Christophe Dupuis-Rémond. France 3 Lorraine

Il s’est passé deux ans depuis la précédente édition.Désormais rebaptisée Grand Est Mondial Air Ballons (GEMAB19), lava de nouveau se déployer ce vendredi 26 juillet 2019.sont prévus pendant les dix jours que dure cette manifestation biennale, au cœur de l’été et du Parc Naturel Régional de Lorraine, chaque année impaire, depuis 1989. Et le premier devrait avoir lieu ce vendredi soir.A l’occasion de cette, ce sont à nouveauqui s’activent depuis plusieurs jours aux côtés des entreprises et de la dizaine de permanents de l'organisation.Au total ce sont 450 personnes qui, ces cinq derniers jours, ont mis les bouchées doubles pour préparer les infrastructures et réaliser les multiples tâches administratives et autres, pour accueillir dans les meilleures conditions, quelqueset probablementCar aprèsqui a déjà largement éprouvée les organismes, c’est réellement aujourd’hui qu’ils vont vivre leur baptême du feu pour les nouveaux, et retrouver le rythme infernal de la manifestation pour les plus anciens.Icià l’aune du vécu de ces hommes et femmes sur cet événement. Pour certain depuis 30 ans qu’il existe. Ici les plus jeunes sont à peine adolescents et les plus âgés ont allègrement dépassé l’âge de la retraite. Ils ont de 12 à 84 ans! Entre les deux, ceux qui reviennent ou viennent par désir, tels les 30 lycéens qui ont gagné leur place dans le dispositif via le passeport de l’aventure lancé par la Région Grand Est.Et le responsable de la manifestation d’ajouter ce jeudi soir lors du briefing des volontaires, "vous allez vivre un moment inoubliable et réaliser une tâche formidable :. Et pour cela, je vous dis merci, un grand merci.Une précision tout d’abord, ils ne sont. Les premiers sont des militaires. Encore que parmi tous ceux qui convergent ce vendredi vers Chambley, peut-être y en a t’il qui servent ou ont servi en qualité de pilotes de dirigeable ou de ballons à air chaud dans l’armée de leurs pays !C’est ce vendredi que la plus grande vague des pilotes, accompagnés de leurs équipiers, est attendue de pied ferme par l’équipe managée par la jeune Sarah Laurent, dans son gilet blanc (cette année), sur le dos duquel est brodé le terme organisation.A l’intérieur de la zone pilote où il faut montrer patte blanche –ou plutôt badge bleu- pour pouvoir pénétrer, elle et son équipe accueillent le millier de pilotes, vérifient licences, assurances et autres papiers officiels, leurs font remplir scrupuleusement les diverses formalités administratives, avant de leur remettre le gilet officiel des pilotes, rouge cette année).A quelques heures du premier briefing et sans doute du premier envol de centaines de bulles d’air chaud depuis le tarmac de l’aérodrome de Chambley Planet’Air, les exposants, les hommes et femmes de la sécurité, les secouristes ou encore les gendarmes, sont eux aussi arrivés sur le site. Où ils ont pris leurs quartiers.Tout comme les journalistes bien sûr, venus du monde entier, mais aussi de tout près.Et notamment ceux de France 3 et France Bleu Lorraine. Ils vont, nous allons, chaque jour, vont, par écrit et en photos et vidéos, au plus près des acteurs, les dix jours de cette manifestation gratuite, unique au monde, au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine.