Metz : les agriculteurs pionniers de l'énergie solaire dénoncent leur abandon par l'Etat, "on n'est pas des rentiers"

Quatre agriculteurs debout sur un lit de paille, entourés d'un panneau solaire orné d'une croix funéraire tracée à la peinture rouge et d'un tracteur, voilà la vision insolite qu'avaient ce mardi 15 juin 2016, au lever du soleil, les messins passant devant la préfecture de la Moselle. Devant ces quatre hommes, une banderole portant l'inscription "l'Etat met les paysans (du) solaire sur (la) paille".

Quatre hommes à la fois en colère et un peu déboussolés par la révision tarifaire des contrats de rachat d’électricité qui vient de leur être annoncée. Ces producteurs qui se décrivent comme les "pionniers de l'électricité issue de la filière photovoltaïque paysanne en France", s'estiment lâchés par l'Etat et plus précisément par la commission de régulation de l’énergie (CRE). Depuis sa création en mars 2000, la CRE a pour mission de veiller au "bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz en France, au bénéfice des consommateurs finals et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique".

Cette autorité indépendante vient d'annoncer aux 500 agriculteurs français concernés (80 dans le Grand Est et quatre en Moselle) des tarifs révisés qui, selon eux, mettent en péril à la fois leur activité économique et leur patrimoine. Car elle fait évoluer le prix de rachat de leur électricité d'origine solaire, de 65 centimes le kilowatts-crête (kWc : puissance de production électrique maximale d'un panneau solaire) à 2,5 centimes.

Cette évolution concerne les plus anciens contrats d'une production supérieure à 250kWc, ceux de ces agriculteurs pionniers, qui, comme tous les usagers aujourd'hui encore, se sont engagés pour vingt ans, il y a une dizaine d'années.

"Ce projet de révision tarifaire nous menace de faillite, explique Jean-Marc Breme, responsable énergies renouvelables à la Fdsea de la Moselle. Nous devons tous rembourser des emprunts que nous avons contractés pour financer l'installation sur nos exploitations de ces centrales à énergie solaire. Avec cette nouvelle tarification de la CRE, sans compter le coût de maintenance et d'exploitation de ces centrales, nous ne serons plus en mesure de supporter ces charges. L'avenir, c'est le dépôt de bilan de ces exploitations photovoltaïques et derrière sans doute des faillites personnelles et familiales."

Nous, paysans, on n'est pas des rentiers du solaire ! Jean-Marc Breme, responsable énergies renouvelables à la Fdsea 57

Ces agriculteurs qui se demandent aujourd'hui ce que vaut la parole de l'Etat, s'inquiètent également pour leurs collègues.

"L'Etat veut sans doute viser d'autres que les agriculteurs, qui se seraient mis de l'argent dans les poches en investissant dans le solaire, estime Jean Marc Breme. Mais ils l'ont fait comme nous, en toute légalité. Résultat, l'Etat veut peut-être rattraper une incohérence, mais au final, nous devenons des dégâts collatéraux dans cette affaire. Nous, paysans, on n'est pas des rentiers du solaire Aucun n'a un seuil d'équilibre identique. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer à rembourser les prêts contractés pour permettre à l'Etat français d'afficher son ambition de développement des énergies renouvelables. Et de prévoir une marge opérationnelle pour entretenir les installations jusqu’au terme du contrat initial. Pour cela, il faut revenir sur cette révision tarifaire que la CRE veut nous imposer."

Le préfet n'a pas souhaité recevoir ce matin, les quatre manifestants.

Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot, "c'est une première action".