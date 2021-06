Metz : mort d'un lycéen de 17 ans après une chute du troisième étage dans le lycée Fabert

Une cellule psychologiques regroupant trois psychologues a été mise en place mardi 08 juin 2021 au sein du lycée Fabert à Metz, après qu'un élève de terminale, âgé de 17 ans, a fait une chute de trois étages, vers 7h40, dans l'enceinte de l'établissement. Un geste volontaire, selon les témoins de ce terrible drame. Le jeune homme était en arrêt cardiaque lors de sa prise en charge par les pompiers. Il a été évacué vers le CHR de Metz-Thionville à Mercy.

Dans un courrier électronique envoyé dans la matinée, l'association AIPE de parents d'élèves, indique que l'adolescent est décédé.

Son représentant, Stéphane Berceville, précise que le jeune homme, "d'une extrême fragilité", revenait tout juste dans l'établissement après une absence liée à des problèmes de santé et avait souhaité terminer sa scolarité avec ses camarades. "Il avait reçu un accord médical pour effectuer la dernière semaine de cours avec ses copains" et "le lycée lui avait accordé l'opportunité de finir l'année comme il le souhaitait."

Une enquête de police a été ouverte pour déterminer les circonstances précises de ce drame. Les cours ont été maintenus, afin de permettre aux élèves d'exprimer leur traumatisme face à ce geste. L'administration de l'établissement a annoncé le report des conseils de classe.

Double drame à Metz

Dans le même temps, les pompiers sont également intervenus pour un autre drame à Metz, la défenestration d'une femme de 47 ans, qui s'est jetée de la tour Sainte-Barbe, rue Rochambeau. Là aussi, des enfants ont assisté à ce geste désespéré alors qu'ils se rendaient au collège de l’Arsenal, situé un peu plus loin.



Dans un communiqué, François Grosdidier, le maire de Metz, a fait état de son effroi et de son émotion à la suite de ces deux drames. "Je pense tout d’abord aux familles des victimes, aux collégiens et aux lycéens sous le choc après ces actes désespérés. Je pense également à la grande communauté de l’éducation nationale, à qui j’exprime en mon nom et en celui de la Ville de Metz toute ma compassion et mon soutien."