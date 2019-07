Thionville : une demi-tonne de cannabis saisie par les douaniers

Ce sont les agents des Douanes eux-mêmes qui parlent d'une "saisie historique" dans le communiqué diffusé ce lundi 15 juillet 2019.

A l'occasion du contrôle d'un camion immatriculé en Lituanie, ce vendredi 12 juillet, sur l'autoroute A31 à hauteur de Mondelange (Moselle), les agents des douanes de la Brigade de surveillance de Thionville ont saisi plus de 495 kilos de résine de cannabis et près de 33 kilos d’herbe de cannabis.



Après avoir vérifié les documents de transport présentés par le chauffeur, les agents pont souhaiter approfondir leur contrôle. Dans la remorque du camion, guidés par les chiens renifleurs, ils ont découvert "des cartons blancs légèrement déformés".



A l'intérieur se trouvaient "des ballots recouverts de plastique noir dissimulés au milieu de paquets de café en grains." Ces sacs renfermaient, "sous trois épaisseurs de cellophane des plaquettes de résine de cannabis recouvertes d’un liquide faisant penser à du kérosène. 495 kg de résine sont ainsi saisis."



Puis dans de "grands cartons contenant des commodes", les douaniers ont cette fois mis la main sur une quantité supplémentaire de drogue. Celle-ci était cachée dans les tiroirs des meubles fouillés. Chacun renfermait "un sac thermosoudé contenant environ deux kilos d'herbe de cannabis pour un poids total de 33 kg."





Cette saisie s'ajoute aux 76 kilos de cannabis déjà récupérés par les services de la direction régionale depuis le 1er janvier 2019 au cours de ses différentes opérations.

En 2018, les services douaniers avaient saisi 200 kilos de cannabis en Lorraine et 63,9 tonnes sur l’ensemble du territoire national.

