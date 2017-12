18 mois ferme pour une élue de Liévin jugée pour le harcèlement du père d'une victime du Bataclan

"Je ne la connaissais pas"

Une élue de Liévin a été condamnée ce mardi par le tribunal correctionnel de Béthune àpour avoir harcelé notamment le père d’une victime des attentats de Paris en novembre 2015.Patrick Jardin a perdu sa fille,. Originaire de Marcq-en-Baroeul, l’ancienne régisseuse lumière de 31 ans a travaillé pour le groupe Marcel et son orchestre, mais aussi avec Carving (Skip the Use), ou les Fatals Picards.pour Patrick Jardin seulement quelques jours après les attentats. Une femmea commencé à le harceler par téléphone.Elle s'est faite passer pour Lou Sirkis, la nièce du chanteur d'Indochine. "Elle m’a appelé pour me raconter que ma fille était homosexuelle, qu’elle avait été violée et qu’elle était enceinte au moment de l’attentat", raconte Patrick Jardin.mais qui affectent celui qui vient de voir sa fille disparaître tragiquement. "À travers ce qu’elle disait, elle voulait me faire comprendre que j’étais passé à côté de la vie de ma fille", poursuit-il.Et la harceleuse liévinoise. Elle a notamment usurpé l'identité de la cousine de Nathalie auprès de Facebook pour"Elle a récupéré une photo de Nathalie après une chute à vélo, où elle avait le visage tuméfié. Et elle racontait que c’est moi qui lui avait fait ça."Pourquoi cette personne s'est-elle attaquée à Patrick Jardin ?. "Je ne la connaissais pas. Ma fille ne la connaissait pas." L'homme a tout de suite déposé plainte en 2015 pourC'est en 2016 qu'elle a été identifiée et interpellée par la police."pour ne pas me suicider", souffle-t-il. "Je lui en veux.Je veux lui faire payer cher ce qu’elle m’a fait".L’homme de 63 ans qui était à la tête d’une entreprise de location de voitures a cessé son activité. "Je n’avais plus la tête à travailler", reconnaît-il.Son procès à Béthune ce mardi ne concernait pas que Patrick Jardin., qu'elle avait aussi harcelé, espéraient également obtenir justice. La prévenuece mardi. Elle n'était pas non plus représentée par un avocat.Outre la condamnation à de la prison ferme, elle a également étéElle a par ailleurs été condamnée à verserà Patrick Jardin et à 1 000 euros pour couvrir les frais de justice.C'est une satisfaction pour Patrick Jardin. "Je ne m'attendais pas à de la prison ferme", confie-t-il à la sortie de l'audience. Cette décision de justice pourrait lui