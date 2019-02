Belgique : 75 ans après, ils touchent encore une pension de l'Allemagne pour avoir collaboré avec le régime nazi

27 Belges touchent encore une pension de l'Allemagne pour avoir collaboré avec le régime nazi https://t.co/FZHyP8jTPa pic.twitter.com/MF0Nghcybv — DH.be (@ladh) 19 février 2019

De 425 à 1275 euros par mois

Notre proposition visant à plaider auprès du gouvernement

allemand la fin du régime des pensions accordées aux

collaborateurs belges durant le régime nazi vient d'être adoptée à l'unanimité. Quelle satisfaction de voir les démocrates s'entendre en l'absence de la NVA et du VB! — Olivier Maingain (@OlivierMaingain) 19 février 2019

En 2019,pour "fidélité, loyauté et obéissance" à l'Allemagne nazie, garantie par Adolf Hitler en 1941."Depuis près de 70 ans, les Länder allemands versent des pensions complémentaires" a indiqué à Belga Alvin De Coninck, chercheur et membre du groupe Remembrance, une association de survivants et de rescapés du régime nazi, notamment à "pendant la guerre" et jugés par la Belgique pour leur collaboration.Une pension qui pose de grosses questions et sur laquelle se penche ce mardi 19 février la commission parlementaire des affaires étrangères. Une résolution a été présentée par un élu de centre-gauche et deux socialistes, qui appelaient le gouvernement àUne question d'autant plus pressante que les vingt-sept Belges concernés sont connus de l'ambassade d'Allemagne,et ils n'ont de fait jamais été taxés.Alvin de Coninck précise que ces retraites complémentaires vont "de 425 à 1 275 euros par mois". Et d'ajouter : "Les années passées dans une prison belge à la suite d'une condamnation pour collaboration sont considérées comme du temps de travail. (...) Alors que les Belges qui ont dû travailler en Allemagne pendant la guerre sont considérés comme travailleurs forcés ont reçu une indemnité de 50 euros par mois après la guerre."La proposition "visant à plaider auprès du gouvernement allemand la fin du régime des pensions accordées aux collaborateurs belges durant le régime nazi" a indiqué sur son compte Twitter l'un des élus à l'origine de la résolution.Au total, depuis la fin de la Seconde guerre mondiale,