"Jugée sur scène"

Dalida - Mourir sur scène [Montréal 09.04.1983]

Béthune : deux avocates parodient Dalida pour protester contre la réforme de la justice

« Moi je veux être jugée sur scène, dans l’bled où je suis née ! ». Voici le refrain de la chanson "Mourir sur scène" de Dalida remaniée à la sauce avocat.ont publié cette chanson sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Objectif : faire passer un message aux internautes concernant la réforme de la justice actuellement en préparation.De nombreux avocats et personnels de justice s'y opposent. Et les manifs, tracts ou reportages ne suffisent pas toujours pour toucher un large public.Pourquoi cette chanson ? "Parce que Dalida touche toutes les générations, comme la justice", explique Diane Laur, une des deux co-auteurs de la parodie. "C'est une chanson qui marque la fin de la carrière de Dalida. C'est symbolique. On ne veut pas, nous, la fin de la justice telle qu'on la connaît aujourd'hui..."Réforme de la procédure pénale, de la procédure civile, numérisation de la justice, réforme des peines et de l'organisation territoriale : le projet de loi de programmation de la justice, qui devrait être examiné en Conseil des ministres le 18 avril, pourrait être soumis avant l'été au Parlement. La mobilisation contre cette réforme est importante. Une deuxième journée "justice morte", avec un rassemblement national à Paris, est annoncée pour le 11 avril. "", raillent les deux avocates.Elles dénoncent la fermeture éventuelle de tribunaux d'instance qui obligerait certains justiciables à faire des dizaines de kilomètres pour des procédures comme les divorces. Mais aussi la numérisation excessive de la justice. "On a besoin de contact humain, conclut Lucie Tellier. J'exerce ce métier parce que je rencontre des gens, les gens me racontent leur histoire et je la raconte au juge. C'est comme ça que ça se passe ce métier !"La vidéo des deux avocates a déjà été vue plus de 15 000 fois. Le barreau du Havre, avec sa parodie de Basique, d’Orelsan , a également fait le buzz récemment.